Путин цинично заявил о желании России закончить боевые действия в Украине

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин 16 августа провел совещание после встречи с Дональдом Трампом. И лживо заявил, что Россия хочет скорейшего окончания войны против Украины.
Главные тезисы
- Путин выразил желание прекратить войну в Украине после встречи с Трампом.
- Россия выдвигает требования по политическому устройству Украины и прекращению ее интеграции в ЕС и НАТО.
- Кремль предложил обмен территориями и прекращение огня в Украине в обмен на определенные условия.
Путин расхвалил свой визит на Аляску
Диктатор заявил, что Россия, скорее, хотела бы прекращения боевых действий в Украине.
И хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами, добавил Путин.
По его словам, разговор с Трампом "приближает нас к нужным решениям".
Ранее американские медиа сообщали, что Путин якобы требует, чтобы Украина отступила из части Донбасса, где нет российских войск, в обмен на прекращение огня на других территориях и письменное обещание не нападать.
Кроме того, Кремль выдвигает другие требования, связанные с «устранением первопричин» конфликта, то есть изменением политического строя Украины, прекращением интеграции в ЕС и НАТО и ослаблением Вооруженных сил Украины.
