Путин цинично заявил о желании России закончить боевые действия в Украине
Путин цинично заявил о желании России закончить боевые действия в Украине

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин 16 августа провел совещание после встречи с Дональдом Трампом. И лживо заявил, что Россия хочет скорейшего окончания войны против Украины.

Главные тезисы

  • Путин выразил желание прекратить войну в Украине после встречи с Трампом.
  • Россия выдвигает требования по политическому устройству Украины и прекращению ее интеграции в ЕС и НАТО.
  • Кремль предложил обмен территориями и прекращение огня в Украине в обмен на определенные условия.

Путин расхвалил свой визит на Аляску

Визит на Аляску был своевременным и очень полезным, — Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров.

Диктатор заявил, что Россия, скорее, хотела бы прекращения боевых действий в Украине.

И хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами, добавил Путин.

По его словам, разговор с Трампом "приближает нас к нужным решениям".

Ранее американские медиа сообщали, что Путин якобы требует, чтобы Украина отступила из части Донбасса, где нет российских войск, в обмен на прекращение огня на других территориях и письменное обещание не нападать.

Кроме того, Кремль выдвигает другие требования, связанные с «устранением первопричин» конфликта, то есть изменением политического строя Украины, прекращением интеграции в ЕС и НАТО и ослаблением Вооруженных сил Украины.

