Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі на тлі смертоносних атак Росії по цивільних

На нараді з урядом Росії 4 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін брехливо звинуватив Україну у терористичних діях і вигадав гігантські втрати ЗСУ у спецоперації на Курщині.

Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі

Кривавий кремлівський диктатор заявив, що “київський режим, і так нелегітимний, перероджується в терористичну організацію”.

Підрив поїздів у Брянській та Курській областях — це, безумовно, терористичний акт, цілеспрямований удар по цивільних, - каже Путін, хоча немає жодного доказу причетності України до цієї події

Путін вигадав, що рішення про теракти на залізниці у Брянській та Курській областях "ухвалювалися в Україні на політичному рівні".

Також кремлівський диктатор цинічно бреше про величезні втрати України на фронті, особливо на Курщині, та відступ на усіх напрямках. Тому нібито Україна намагається залякати РФ терактами. Поширити

Зачепив Путін і тему запропонованого російською делегацією у Стамбулі “перемир’я”: нібито Україна використає цей час для насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів.