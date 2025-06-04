Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі на тлі смертоносних атак Росії по цивільних

На нараді з урядом Росії 4 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін брехливо звинуватив Україну у терористичних діях і вигадав гігантські втрати ЗСУ у спецоперації на Курщині.
Головні тези:
- Путін цинічно обвинувачує Україну у тероризмі, вигадуючи зв’язки з терактами на залізниці.
- Відсутність доказів причетності України до терористичних актів дозволяє вважати заяви Путіна фейковими та маніпулятивними.
Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі
Кривавий кремлівський диктатор заявив, що “київський режим, і так нелегітимний, перероджується в терористичну організацію”.
Підрив поїздів у Брянській та Курській областях — це, безумовно, терористичний акт, цілеспрямований удар по цивільних, - каже Путін, хоча немає жодного доказу причетності України до цієї події
Путін вигадав, що рішення про теракти на залізниці у Брянській та Курській областях "ухвалювалися в Україні на політичному рівні".
Зачепив Путін і тему запропонованого російською делегацією у Стамбулі “перемир’я”: нібито Україна використає цей час для насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів.
Влада для київського режиму важливіша за мир та життя українців, яких вони своїми людьми і не вважають, - марить Путін.
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