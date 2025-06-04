Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі на тлі смертоносних атак Росії по цивільних
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Світ
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Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі на тлі смертоносних атак Росії по цивільних

Путін
Джерело:  online.ua

На нараді з урядом Росії 4 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін брехливо звинуватив Україну у терористичних діях і вигадав гігантські втрати ЗСУ у спецоперації на Курщині.

Головні тези:

  • Путін цинічно обвинувачує Україну у тероризмі, вигадуючи зв’язки з терактами на залізниці.
  • Відсутність доказів причетності України до терористичних актів дозволяє вважати заяви Путіна фейковими та маніпулятивними.

Путін цинічно звинуватив Україну у тероризмі

Кривавий кремлівський диктатор заявив, що “київський режим, і так нелегітимний, перероджується в терористичну організацію”.

Підрив поїздів у Брянській та Курській областях — це, безумовно, терористичний акт, цілеспрямований удар по цивільних, - каже Путін, хоча немає жодного доказу причетності України до цієї події

Путін вигадав, що рішення про теракти на залізниці у Брянській та Курській областях "ухвалювалися в Україні на політичному рівні".

Також кремлівський диктатор цинічно бреше про величезні втрати України на фронті, особливо на Курщині, та відступ на усіх напрямках. Тому нібито Україна намагається залякати РФ терактами.

Зачепив Путін і тему запропонованого російською делегацією у Стамбулі “перемир’я”: нібито Україна використає цей час для насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів.

Влада для київського режиму важливіша за мир та життя українців, яких вони своїми людьми і не вважають, - марить Путін.

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