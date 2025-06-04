На совещании с правительством России 4 июня нелегитимный президент России Владимир Путин обвинил Украину в террористических действиях и придумал гигантские потери ВСУ в спецоперации на Курщине.
Главные тезисы
- Путин цинично обвинил Украину в терроризме на совещании с правительством России, придумывая связи с терактами на железной дороге.
- Отсутствие доказательств причастности Украины к террористическим актам позволяет считать заявления Путина фейковыми и манипулятивными.
- Путин лжет об огромных потерях Украины на фронте и пытается запугать РФ терактами, заостряя внимание на несуществующих связях.
Путин цинично обвинил Украину в терроризме
Кровавый кремлевский диктатор заявил, что "киевский режим, и так нелегитимный, перерождается в террористическую организацию".
Подрыв поездов в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, целенаправленный удар по гражданским, — говорит Путин, хотя нет никакого доказательства причастности Украины к этому событию.
Путин придумал, что решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях "принимались в Украине на политическом уровне".
Путин затронул и тему предложенного российской делегацией в Стамбуле “перемирия”: якобы Украина использует это время для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.
Власть для киевского режима важнее мира и жизни украинцев, которых они своими людьми и не считают, — грезит Путин.
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