Путин цинично обвинил Украину в терроризме на фоне смертоносных атак России по гражданским
Категория
Мир
Дата публикации

Путин цинично обвинил Украину в терроризме на фоне смертоносных атак России по гражданским

Путин
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Источник:  online.ua

На совещании с правительством России 4 июня нелегитимный президент России Владимир Путин обвинил Украину в террористических действиях и придумал гигантские потери ВСУ в спецоперации на Курщине.

Главные тезисы

  • Путин цинично обвинил Украину в терроризме на совещании с правительством России, придумывая связи с терактами на железной дороге.
  • Отсутствие доказательств причастности Украины к террористическим актам позволяет считать заявления Путина фейковыми и манипулятивными.
  • Путин лжет об огромных потерях Украины на фронте и пытается запугать РФ терактами, заостряя внимание на несуществующих связях.

Путин цинично обвинил Украину в терроризме

Кровавый кремлевский диктатор заявил, что "киевский режим, и так нелегитимный, перерождается в террористическую организацию".

Подрыв поездов в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, целенаправленный удар по гражданским, — говорит Путин, хотя нет никакого доказательства причастности Украины к этому событию.

Путин придумал, что решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях "принимались в Украине на политическом уровне".

Также кремлевский диктатор цинично лжет об огромных потерях Украины на фронте, особенно на Курщине, и отступление по всем направлениям. Поэтому вроде бы Украина пытается запугать РФ терактами.

Путин затронул и тему предложенного российской делегацией в Стамбуле “перемирия”: якобы Украина использует это время для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.

Власть для киевского режима важнее мира и жизни украинцев, которых они своими людьми и не считают, — грезит Путин.

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