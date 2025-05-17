Путін імітував мирний процес — Сибіга про зустріч України та РФ у Стамбулі

Світ не може дозволити Росії використати зустріч у турецькому Стамбулі як виправдання для продовження агресії.
Головні тези:
- Результати зустрічі в Стамбулі мають бути розглянуті з українського, російського та глобального погляду.
- Путін використав цю зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу та відтермінування нових санкцій.
- Збільшення санкційного тиску на Росію та зміцнення підтримки України через економічні та військові заходи є важливими кроками для припинення війни та досягнення миру.
Сибіга назвав стамбульські перемовини імітацією з боку Росії
Про це у соцмережі Х заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
Сибіга закликав до збільшення санкційного тиску на Росію.
Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Стеля на ціну на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів. Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК.
The outcomes of this week's intensive diplomacy can be viewed from three perspectives: Ukrainian, Russian, and global.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 17, 2025
From the Ukrainian perspective, we reaffirmed our commitment to peace and agreed on the return of 1000 of our people. If only for this outcome, it was…
За його словами, Україна продовжує закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес.
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