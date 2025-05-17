Путін імітував мирний процес — Сибіга про зустріч України та РФ у Стамбулі

Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох напрямів: української, російської та глобальної. З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. З російського погляду, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну. З глобального погляду, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню. Світ не може дозволити Росії використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії.