Путін імітував мирний процес — Сибіга про зустріч України та РФ у Стамбулі
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін імітував мирний процес — Сибіга про зустріч України та РФ у Стамбулі

Андрій Сибіга
Сибіга

Світ не може дозволити Росії використати зустріч у турецькому Стамбулі як виправдання для продовження агресії.

Головні тези:

  • Результати зустрічі в Стамбулі мають бути розглянуті з українського, російського та глобального погляду.
  • Путін використав цю зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу та відтермінування нових санкцій.
  • Збільшення санкційного тиску на Росію та зміцнення підтримки України через економічні та військові заходи є важливими кроками для припинення війни та досягнення миру.

Сибіга назвав стамбульські перемовини імітацією з боку Росії

Про це у соцмережі Х заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох напрямів: української, російської та глобальної. З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. З російського погляду, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну. З глобального погляду, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню. Світ не може дозволити Росії використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Сибіга закликав до збільшення санкційного тиску на Росію.

Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Стеля на ціну на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів. Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК.

За його словами, Україна продовжує закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес.

Кожен день відмови має вести до посилення тиску.

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