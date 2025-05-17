Путин имитировал мирный процесс — Сибига о встрече Украины и РФ в Стамбуле

Мир не может позволить России использовать встречу в турецком Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии.
Главные тезисы
- Путин воспользовался встречей в Стамбуле для имитации мирного процесса и отсрочки санкций за счет внутренней пропаганды.
- Увеличение санкционного давления на Россию и поддержка Украины через экономические и военные меры — важные шаги к прекращению войны.
- Сибига призвал к увеличению санкций против России, включая секторальные и финансовые ограничения, а также инвестиции в украинскую безопасность.
Сибига назвал стамбульские переговоры имитацией со стороны России
Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сибига призвал к увеличению санкционного давления на Россию.
Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Потолок на цену на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров. Экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК.
The outcomes of this week's intensive diplomacy can be viewed from three perspectives: Ukrainian, Russian, and global.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 17, 2025
From the Ukrainian perspective, we reaffirmed our commitment to peace and agreed on the return of 1000 of our people. If only for this outcome, it was…
По его словам, Украина продолжает призывать Россию согласиться на полное и продолжительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс.
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