Путин имитировал мирный процесс — Сибига о встрече Украины и РФ в Стамбуле

Результаты интенсивной дипломатии на этой неделе можно рассматривать по трем направлениям: украинскому, российскому и глобальному. С украинской точки зрения мы подтвердили нашу преданность миру и договорились о возвращении 1000 наших людей. С российской точки зрения, Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается показаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну. С глобальной точки зрения есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня. Мир не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии.