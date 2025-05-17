Путин имитировал мирный процесс — Сибига о встрече Украины и РФ в Стамбуле
Категория
Украина
Дата публикации

Путин имитировал мирный процесс — Сибига о встрече Украины и РФ в Стамбуле

Андрей Сибига
Сибига
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Мир не может позволить России использовать встречу в турецком Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии.

Главные тезисы

  • Путин воспользовался встречей в Стамбуле для имитации мирного процесса и отсрочки санкций за счет внутренней пропаганды.
  • Увеличение санкционного давления на Россию и поддержка Украины через экономические и военные меры — важные шаги к прекращению войны.
  • Сибига призвал к увеличению санкций против России, включая секторальные и финансовые ограничения, а также инвестиции в украинскую безопасность.

Сибига назвал стамбульские переговоры имитацией со стороны России

Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Результаты интенсивной дипломатии на этой неделе можно рассматривать по трем направлениям: украинскому, российскому и глобальному. С украинской точки зрения мы подтвердили нашу преданность миру и договорились о возвращении 1000 наших людей. С российской точки зрения, Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается показаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну. С глобальной точки зрения есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня. Мир не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Сибига призвал к увеличению санкционного давления на Россию.

Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Потолок на цену на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров. Экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК.

По его словам, Украина продолжает призывать Россию согласиться на полное и продолжительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс.

Каждый день отказа должен вести к усилению давления.

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