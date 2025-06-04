Путін лякав Трампа "відповіддю" Україні через атаку на літаки стратегічної авіації
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Путін лякав Трампа "відповіддю" Україні через атаку на літаки стратегічної авіації

Трамп
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Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп провів розмову з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили удари СБУ по стратегічній авіації РФ.

Головні тези:

  • Путін та Трамп обговорили удари українських сил на російські літаки.
  • У ході розмови прозвучала загроза Путіна щодо відповіді на напад на аеродроми.
  • Президенти домовилися щодо можливої участі у переговорах з Іраном для розв'язання конфлікту.

Путін скаржився Трампу на Україну: що відомо

Про це Трамп написав у Truth Social.

Я щойно закінчив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, вони обговорили "напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші напади, які здійснювалися обома сторонами".

Це була хороша розмова, але не така, яка приведе до негайного миру. Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми.

Окрім того, політики обговорили Іран та ядерну зброю країни.

Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і в цьому питанні, я вважаю, ми зійшлися в думках. Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти в якнайшвидшому розв'язанні цього питання. Я вважаю, що Іран затягує прийняття рішення з цього дуже важливого питання, а нам потрібна остаточна відповідь у дуже короткі терміни.

Пост Трампа

1 червня Служба безпеки України провела унікальну історичну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників, які ворог використовує для ударів по українській території.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт відповідаючи на запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку українських безпілотників на Росію в неділю, вона сказала: "Реакція полягає в тому, що ця війна має закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох боків, і в ній загинуло занадто багато людей". Президент (Трамп — ред.) хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно".

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