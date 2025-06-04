Путин пугал Трампа "ответом" Украине из-за атаки на самолеты стратегической авиации

Президент США Дональд Трамп провел беседу с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили удары СБУ по стратегической авиации РФ.
Главные тезисы
- В разговоре между Путиным и Трампом звучала угроза российского лидера в ответ на атаки на авиацию РФ со стороны Украины.
- Президенты договорились о возможном участии в переговорах с Ираном для разрешения конфликта.
- Дональд Трамп призвал к окончанию войны за столом переговоров, высказав надежду на завершение конфликта в ближайшее время.
Путин жаловался Трампу на Украину: что известно
Об этом Трамп написал в Truth Social.
По его словам, они обсудили "нападение Украины на стоящие на стоянке российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами".
Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы.
Кроме того, политики обсудили Иран и ядерное оружие страны.
1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную историческую операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о реакции Дональда Трампа на атаку украинских беспилотников на Россию в воскресенье, она сказала: "Реакция состоит в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и в ней погибло слишком много людей". Президент (Трамп — ред.) хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам как публично, так и частно».
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