Путин пугал Трампа "ответом" Украине из-за атаки на самолеты стратегической авиации

Путин жаловался Трампу на Украину: что известно

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Дональд Трамп Президент США

По его словам, они обсудили "нападение Украины на стоящие на стоянке российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами".

Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы.

Кроме того, политики обсудили Иран и ядерное оружие страны.

Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом вопросе, я считаю, мы сошлись во мнениях. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса. Я считаю, что Иран затягивает принятие решения по этому очень важному вопросу, а нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки. Поделиться

Пост Трампа

1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную историческую операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.