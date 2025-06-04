Путин пугал Трампа "ответом" Украине из-за атаки на самолеты стратегической авиации
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Путин пугал Трампа "ответом" Украине из-за атаки на самолеты стратегической авиации

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп провел беседу с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили удары СБУ по стратегической авиации РФ.

Главные тезисы

  • В разговоре между Путиным и Трампом звучала угроза российского лидера в ответ на атаки на авиацию РФ со стороны Украины.
  • Президенты договорились о возможном участии в переговорах с Ираном для разрешения конфликта.
  • Дональд Трамп призвал к окончанию войны за столом переговоров, высказав надежду на завершение конфликта в ближайшее время.

Путин жаловался Трампу на Украину: что известно

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, они обсудили "нападение Украины на стоящие на стоянке российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами".

Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы.

Кроме того, политики обсудили Иран и ядерное оружие страны.

Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом вопросе, я считаю, мы сошлись во мнениях. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса. Я считаю, что Иран затягивает принятие решения по этому очень важному вопросу, а нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки.

Пост Трампа

1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную историческую операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о реакции Дональда Трампа на атаку украинских беспилотников на Россию в воскресенье, она сказала: "Реакция состоит в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и в ней погибло слишком много людей". Президент (Трамп — ред.) хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам как публично, так и частно».

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