"Путін мене підвів". Трамп пожалівся Стармеру на проблему з мирними перемовинами щодо України

18 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся у Лондоні з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Британії. Політики зокрема обговорювали і питання закінчення війни РФ проти України.

Трамп пожалівся Стармеру на Путіна: що відомо

Президент США Трамп та премʼєр Великої Британії Стармер обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду. Про це Стармер заявив під час пресконференції з журналістами.

Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільші атаки з початку ухилення від відповідальності, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей і безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру. Кір Стармер Прем'єр-міністром Британії.

Трамп сказав, що вважав закінчення війни Росії проти України легкою справою ще й через свої гарні стосунки із Путіним.

Він справді мене підвів. Це мали бути Росія та Україна, але побачимо, чим це закінчиться.

Водночас Стармер додав, що вони обговорили з Трампом, як змусити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.

Також Трамп заявив, що Путін вбиває багато людей, але втрачає ще більше: російських солдатів вбивають частіше, ніж українських.

Ми повинні тиснути на Путіна ще більше, тільки тоді ми отримаємо певні результати. Сподіваємося на гарні новини для України. Дональд Трамп Президент США

Трамп вважає, що війна РФ проти України більше не загрожує всесвітнім конфліктом.