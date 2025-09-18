"Путін мене підвів". Трамп пожалівся Стармеру на проблему з мирними перемовинами щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Путін мене підвів". Трамп пожалівся Стармеру на проблему з мирними перемовинами щодо України

Трамп
Read in English
Джерело:  24 канал

18 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся у Лондоні з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Британії. Політики зокрема обговорювали і питання закінчення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Трамп та Стармер обговорювали ситуацію з мирними перемовинами щодо України та посилення тиску на Путіна.
  • Путін здійснює атаки на Україну з ще більшим кровопролиттям, що свідчить про відмову від мирних угод.
  • Трамп визнав, що сподівався на легке завершення війни Росії проти України через свої стосунки з Путіним, але був розчарований.

Трамп пожалівся Стармеру на Путіна: що відомо

Президент США Трамп та премʼєр Великої Британії Стармер обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду. Про це Стармер заявив під час пресконференції з журналістами.

Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільші атаки з початку ухилення від відповідальності, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей і безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністром Британії.

Трамп сказав, що вважав закінчення війни Росії проти України легкою справою ще й через свої гарні стосунки із Путіним.

Він справді мене підвів. Це мали бути Росія та Україна, але побачимо, чим це закінчиться.

Водночас Стармер додав, що вони обговорили з Трампом, як змусити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.

Також Трамп заявив, що Путін вбиває багато людей, але втрачає ще більше: російських солдатів вбивають частіше, ніж українських.

Ми повинні тиснути на Путіна ще більше, тільки тоді ми отримаємо певні результати. Сподіваємося на гарні новини для України.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп вважає, що війна РФ проти України більше не загрожує всесвітнім конфліктом.

Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до Третьої світової війни. Яка ганьба!

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Король Британії Чарльз III закликав Трампа і союзників об'єднатись для підтримки України
Трамп
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Гігантська статуя Трампа з біткоїном у руці з'явилася перед Капітолієм у Вашингтоні
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?