"Путін мене підвів". Трамп пожалівся Стармеру на проблему з мирними перемовинами щодо України

18 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся у Лондоні з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Британії. Політики зокрема обговорювали і питання закінчення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп та Стармер обговорювали ситуацію з мирними перемовинами щодо України та посилення тиску на Путіна.
- Путін здійснює атаки на Україну з ще більшим кровопролиттям, що свідчить про відмову від мирних угод.
- Трамп визнав, що сподівався на легке завершення війни Росії проти України через свої стосунки з Путіним, але був розчарований.
Трамп пожалівся Стармеру на Путіна: що відомо
Президент США Трамп та премʼєр Великої Британії Стармер обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду. Про це Стармер заявив під час пресконференції з журналістами.
Трамп сказав, що вважав закінчення війни Росії проти України легкою справою ще й через свої гарні стосунки із Путіним.
Він справді мене підвів. Це мали бути Росія та Україна, але побачимо, чим це закінчиться.
Водночас Стармер додав, що вони обговорили з Трампом, як змусити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.
Також Трамп заявив, що Путін вбиває багато людей, але втрачає ще більше: російських солдатів вбивають частіше, ніж українських.
Трамп вважає, що війна РФ проти України більше не загрожує всесвітнім конфліктом.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-