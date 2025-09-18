"Путин меня подвел". Трамп пожаловался Стармеру на проблему с мирными переговорами насчет Украины

18 сентября президент США Дональд Трамп встретился в Лондоне с Киром Стармером, премьер-министром Британии. Политики, в частности, обсуждали и вопросы окончания войны РФ против Украины.

Трамп пожаловался Стармеру на Путина: что известно

Президент США Трамп и премьер Великобритании Стармер обсудили дальнейшую поддержку Украины и усиление давления на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение. Об этом Стармер заявил во время пресс-конференции с журналистами.

В последние дни Путин показал свое настоящее лицо, совершая самые большие атаки с начала уклонения от ответственности, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это не действия того, кто желает мира. Кир Стармер Премьер-министр Британии.

Трамп сказал, что считал окончание войны России против Украины легким делом еще и из-за своих хороших отношений с Путиным.

Он меня подвел. Это должны быть Россия и Украина, но увидим, чем это закончится.

В то же время, Стармер добавил, что они обсудили с Трампом, как заставить нелегитимного президента РФ Владимира Путина согласиться на мир в Украине.

Также Трамп заявил, что Путин убивает много людей, но теряет еще больше: российских солдат убивают чаще украинских.

Мы должны давить на Путина еще больше, только тогда мы получим некоторые результаты. Надеемся на хорошие новости для Украины. Дональд Трамп Президент США

Трамп считает, что война РФ против Украины больше не угрожает всемирным конфликтом.