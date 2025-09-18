"Путин меня подвел". Трамп пожаловался Стармеру на проблему с мирными переговорами насчет Украины

18 сентября президент США Дональд Трамп встретился в Лондоне с Киром Стармером, премьер-министром Британии. Политики, в частности, обсуждали и вопросы окончания войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп пожаловался Стармеру на разочарование в Путине и его плохие действия по отношению к Украине.
- Стармер и Трамп обсудили усиление давления на Путина для достижения мирного соглашения с Украиной.
- Трамп выразил надежду на хорошие новости для Украины и уверенность, что война РФ против Украины не превратится в третью мировую.
Трамп пожаловался Стармеру на Путина: что известно
Президент США Трамп и премьер Великобритании Стармер обсудили дальнейшую поддержку Украины и усиление давления на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение. Об этом Стармер заявил во время пресс-конференции с журналистами.
Трамп сказал, что считал окончание войны России против Украины легким делом еще и из-за своих хороших отношений с Путиным.
Он меня подвел. Это должны быть Россия и Украина, но увидим, чем это закончится.
В то же время, Стармер добавил, что они обсудили с Трампом, как заставить нелегитимного президента РФ Владимира Путина согласиться на мир в Украине.
Также Трамп заявил, что Путин убивает много людей, но теряет еще больше: российских солдат убивают чаще украинских.
Трамп считает, что война РФ против Украины больше не угрожает всемирным конфликтом.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-