Путін на тлі заяви Трампа цинічно закликав бійців ЗСУ здаватися у полон

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що він ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа щодо "помилування" українських військових на Курщині та зазначив, що для цього ЗСУ мають здатися в полон.

Путін цинічно закликав ЗСУ здаватися у полон на Курщині

Хотів би сказати, що ми ознайомилися з сьогоднішнім зверненням президента США Трампа помилувати життя військовослужбовців української армії, частини якої заблоковані російськими військами в зоні вторгнення ЗСУ в Курській області, — сказав російський диктатор. Поширити

Путін заявив, що для реалізації цього заклику Україна має віддати наказ своїм військовим підрозділам скласти зброю і здатися в полон.

За його словами, "у разі складання зброї українським військам у Курській області буде гарантовано життя і гідне поводження".

Путін також зазначив, що адміністрація Трампа "робить усе, щоб відновити хоч щось у відносинах РФ і США".

Подивимось, що вийде, — додав очільник Кремля. Поширити

Раніше президент США написав у соцмережі Truth Social:

Вчора ми мали дуже хороші й продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися. Дональд Трамп Президент США

Водночас він зазначив, що "в цей саме момент тисячі українських військових повністю оточені російською армією, і в дуже поганому і вразливому положенні".