Путін на тлі заяви Трампа цинічно закликав бійців ЗСУ здаватися у полон
Категорія
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Путін на тлі заяви Трампа цинічно закликав бійців ЗСУ здаватися у полон

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що він ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа щодо "помилування" українських військових на Курщині та зазначив, що для цього ЗСУ мають здатися в полон.

Головні тези:

  • Путін цинічно закликав українських військових здаватися у полон на Курщині після заяви Трампа про помилування.
  • Російський диктатор вимагає від ЗСУ скласти зброю і здатися для гарантії життя та гідного поводження.
  • Трамп намагається укласти угоду з Путіним для припинення кривавого конфлікту, але ситуація залишається напруженою.

Путін цинічно закликав ЗСУ здаватися у полон на Курщині

Хотів би сказати, що ми ознайомилися з сьогоднішнім зверненням президента США Трампа помилувати життя військовослужбовців української армії, частини якої заблоковані російськими військами в зоні вторгнення ЗСУ в Курській області, — сказав російський диктатор.

Путін заявив, що для реалізації цього заклику Україна має віддати наказ своїм військовим підрозділам скласти зброю і здатися в полон.

За його словами, "у разі складання зброї українським військам у Курській області буде гарантовано життя і гідне поводження".

Путін також зазначив, що адміністрація Трампа "робить усе, щоб відновити хоч щось у відносинах РФ і США".

Подивимось, що вийде, — додав очільник Кремля.

Раніше президент США написав у соцмережі Truth Social:

Вчора ми мали дуже хороші й продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Водночас він зазначив, що "в цей саме момент тисячі українських військових повністю оточені російською армією, і в дуже поганому і вразливому положенні".

Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх.

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