Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що він ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа щодо "помилування" українських військових на Курщині та зазначив, що для цього ЗСУ мають здатися в полон.
Головні тези:
- Путін цинічно закликав українських військових здаватися у полон на Курщині після заяви Трампа про помилування.
- Російський диктатор вимагає від ЗСУ скласти зброю і здатися для гарантії життя та гідного поводження.
- Трамп намагається укласти угоду з Путіним для припинення кривавого конфлікту, але ситуація залишається напруженою.
Путін цинічно закликав ЗСУ здаватися у полон на Курщині
Путін заявив, що для реалізації цього заклику Україна має віддати наказ своїм військовим підрозділам скласти зброю і здатися в полон.
За його словами, "у разі складання зброї українським військам у Курській області буде гарантовано життя і гідне поводження".
Путін також зазначив, що адміністрація Трампа "робить усе, щоб відновити хоч щось у відносинах РФ і США".
Раніше президент США написав у соцмережі Truth Social:
Водночас він зазначив, що "в цей саме момент тисячі українських військових повністю оточені російською армією, і в дуже поганому і вразливому положенні".
Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-