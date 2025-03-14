"Путіну потрібна лише війна". Зеленський оцінив умови Росії щодо перемир'я на фронті

Президент України Володимир Зеленський оцінив шанси на перемир'я у війні Росії проти України та ставлення до цього питання нелегітимного очільника РФ Путіна.

Путін не може вийти із цієї війни — Зеленський

Зеленський зауважив, що умови Путіна чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню, йому потрібна війна.

Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі. Володимир Зеленський Президент України

На думку Зеленського, Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню.

Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із «Мінськом», марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, — це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це.

Зеленський наголосив на тому, що Україні потрібен справжній мир.

Я рішуче закликаю всіх, хто має вплив на Росію, особливо Сполучені Штати, зробити сильні кроки, які можуть допомогти. Тиск має бути спрямований на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками. Поширити

Зеленський нагадав, що американська сторона запропонувала розпочати з безумовного припинення вогню.

Потім, у період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну — не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край.

Зеленський впевнений, що сили Америки достатньо, щоб змусити Путіна закінчити війну.