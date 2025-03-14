"Путіну потрібна лише війна". Зеленський оцінив умови Росії щодо перемир'я на фронті

Президент України Володимир Зеленський оцінив шанси на перемир'я у війні Росії проти України та ставлення до цього питання нелегітимного очільника РФ Путіна.
Головні тези:
- Зеленський наголошує: лише війна потрібна Путіну, він пробує заблокувати будь-яку дипломатію.
- Умови, які висуває Путін, вказують на його намір зберегти війну і продовжувати дезінформацію щодо конфлікту в Україні.
- Зеленський закликає до сильних кроків та тиску на Росію для припинення війни, вбачаючи Україну як готову до мирного вирішення конфлікту.
Путін не може вийти із цієї війни — Зеленський
Зеленський зауважив, що умови Путіна чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню, йому потрібна війна.
На думку Зеленського, Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню.
Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із «Мінськом», марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, — це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це.
Зеленський наголосив на тому, що Україні потрібен справжній мир.
Зеленський нагадав, що американська сторона запропонувала розпочати з безумовного припинення вогню.
Потім, у період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну — не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край.
Зеленський впевнений, що сили Америки достатньо, щоб змусити Путіна закінчити війну.
Потрібні сильні кроки. Потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати цю війну. Саме це означає «мир завдяки силі». Дякую всім, хто допомагає наблизити мир: Сполученим Штатам, Європі та всьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила та дипломатія зрештою матимуть успіх!
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