"Путину нужна только война". Зеленский оценил условия России насчет перемирия на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы на перемирие в войне России против Украины и отношение к этому вопросу нелегитимного главы РФ Путина.
Главные тезисы
- Путину нужна только война, поэтому он блокирует дипломатию и продолжает дезинформацию о конфликте в Украине.
- Зеленский призывает к сильным шагам и давлению на Россию для окончания войны и восстановления мира в регионе.
- Условия Путина явно свидетельствуют о его стремлении сохранить конфликт и продолжать беспорядочные имперские амбиции.
Путин не может выйти из этой войны — Зеленский
Зеленский заметил, что условия Путина четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня, ему нужна война.
По мнению Зеленского, Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня.
Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с «Минском», тратя дни, недели и месяцы на бессодержательные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, выдвигаемое Путином, — это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом.
Зеленский отметил, что Украине нужен настоящий мир.
Зеленский напомнил, что американская сторона предложила начать безусловное прекращение огня.
Затем, в период тишины мы могли бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Мы готовы. Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну — не искать причины, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец.
Зеленский уверен, что сил Америки достаточно, чтобы заставить Путина закончить войну.
Нужны сильные шаги. Требуется сильное давление на единственного, кто хочет продолжать эту войну. Именно это означает мир благодаря силе. Спасибо всем, кто помогает приблизить мир: Соединенным Штатам, Европе и всему миру. Спасибо всем партнерам, чья сила и дипломатия в конечном итоге будут иметь успех!
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