"Путину нужна только война". Зеленский оценил условия России насчет перемирия на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы на перемирие в войне России против Украины и отношение к этому вопросу нелегитимного главы РФ Путина.

Путин не может выйти из этой войны — Зеленский

Зеленский заметил, что условия Путина четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня, ему нужна война.

Путин лжет о реальной ситуации на поле боя, он лжет о потерях, он лжет об истинном состоянии своей экономики, пострадавшей от его непутевых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению Зеленского, Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня.

Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с «Минском», тратя дни, недели и месяцы на бессодержательные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, выдвигаемое Путином, — это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом.

Зеленский отметил, что Украине нужен настоящий мир.

Я решительно призываю всех, кто влияет на Россию, особенно Соединенные Штаты, сделать сильные шаги, которые могут помочь. Давление должно быть направлено на того, кто не желает остановить войну. Давление должно быть на Россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, продолжающуюся уже годами. Поделиться

Зеленский напомнил, что американская сторона предложила начать безусловное прекращение огня.

Затем, в период тишины мы могли бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Мы готовы. Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну — не искать причины, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец.

Зеленский уверен, что сил Америки достаточно, чтобы заставить Путина закончить войну.