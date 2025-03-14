Путин на фоне заявления Трампа цинично призвал бойцов ВСУ сдаваться в плен

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что он ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа о "помиловании" украинских военных в Курщине и отметил, что для этого ВСУ должны сдаться в плен.

Путин цинично призвал ВСУ сдаваться в плен на Курщине

Хотелось бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США Трампа помиловать жизнь военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области, — сказал российский диктатор. Поделиться

Путин заявил, что для реализации этого призыва Украина должна приказать своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.

По его словам, "в случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение".

Путин также отметил, что администрация Трампа "делает все, чтобы восстановить хоть что-нибудь в отношениях РФ и США".

Посмотрим, что получится, — добавил глава Кремля. Поделиться

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social:

Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться. Дональд Трамп Президент США

В то же время он отметил, что "в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией, и в очень плохом и уязвимом положении".