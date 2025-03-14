Путин на фоне заявления Трампа цинично призвал бойцов ВСУ сдаваться в плен
Категория
Мир
Дата публикации

Путин на фоне заявления Трампа цинично призвал бойцов ВСУ сдаваться в плен

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что он ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа о "помиловании" украинских военных в Курщине и отметил, что для этого ВСУ должны сдаться в плен.

Главные тезисы

  • Путин призвал ВСУ сдаваться в плен после заявления Трампа о помиловании украинских военных на Курщине.
  • Российский диктатор требует сложить оружие и сдаться для гарантии жизни и достойного обращения.
  • Трамп пытается достичь соглашения с Путиным для прекращения кровавого конфликта, но ситуация остается напряженной.

Путин цинично призвал ВСУ сдаваться в плен на Курщине

Хотелось бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США Трампа помиловать жизнь военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области, — сказал российский диктатор.

Путин заявил, что для реализации этого призыва Украина должна приказать своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.

По его словам, "в случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение".

Путин также отметил, что администрация Трампа "делает все, чтобы восстановить хоть что-нибудь в отношениях РФ и США".

Посмотрим, что получится, — добавил глава Кремля.

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social:

Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

В то же время он отметил, что "в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией, и в очень плохом и уязвимом положении".

Я настойчиво просил президента Путина сохранить их жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех.

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