Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что он ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа о "помиловании" украинских военных в Курщине и отметил, что для этого ВСУ должны сдаться в плен.
Главные тезисы
- Путин призвал ВСУ сдаваться в плен после заявления Трампа о помиловании украинских военных на Курщине.
- Российский диктатор требует сложить оружие и сдаться для гарантии жизни и достойного обращения.
- Трамп пытается достичь соглашения с Путиным для прекращения кровавого конфликта, но ситуация остается напряженной.
Путин цинично призвал ВСУ сдаваться в плен на Курщине
Путин заявил, что для реализации этого призыва Украина должна приказать своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.
По его словам, "в случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение".
Путин также отметил, что администрация Трампа "делает все, чтобы восстановить хоть что-нибудь в отношениях РФ и США".
Ранее президент США написал в соцсети Truth Social:
В то же время он отметил, что "в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией, и в очень плохом и уязвимом положении".
Я настойчиво просил президента Путина сохранить их жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех.
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