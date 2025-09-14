Путін надіслав Заходу чіткий сигнал щодо продовження війни
Путін надіслав Заходу чіткий сигнал щодо продовження війни

Путін
Read in English
Джерело:  Politico

Як зазначає видання Politico, коли російський диктатор Володимир Путін наказав розпочати вторгнення дронів на територію Польщі, то фактично надіслав Заходу чіткий меседж — війна буде тривати.

Головні тези:

  • Путін розцінює завершення війни як поразку.
  • До продовження бойових дій диктатора також підштовхує політика Трампа.

Путін не збирається завершувати війну

Журналісти звертають увагу на заяви критиків путінського режиму.

Вони наголошують, що Путін — це "президент війни", тому не зацікавлений у її завершенні.

Для російського диктатора повернення до ролі президента мирного часу було б рівносильно пониженню на посаді.

Хоча росіяни потрясли багато живої сили і відчули економічні втрати, з політичного погляду, припинення війни пов'язане з ризиками.

На переконання експертів, жорсткий контроль Путіна над роспропогандистами дозволить представити мирну угоду більшості росіян як перемогу.

Однак це не ті, про кого переймається диктатор.

Путін обіцяв своїм громадянам грандіозну перемогу не тільки над Україною, а й над тим, що Кремль називає "колективним Заходом".

Саме тому Москва активізувала свою кампанію гібридної війни проти Європи.

Що також важливо розуміти, неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа та його небажання дотримуватися власних обіцянок, коли йдеться про санкції проти РФ, дають диктатору віру в те, що йому це зійде з рук.

