Путін надіслав Заходу чіткий сигнал щодо продовження війни

Як зазначає видання Politico, коли російський диктатор Володимир Путін наказав розпочати вторгнення дронів на територію Польщі, то фактично надіслав Заходу чіткий меседж — війна буде тривати.
Головні тези:
- Путін розцінює завершення війни як поразку.
- До продовження бойових дій диктатора також підштовхує політика Трампа.
Путін не збирається завершувати війну
Журналісти звертають увагу на заяви критиків путінського режиму.
Вони наголошують, що Путін — це "президент війни", тому не зацікавлений у її завершенні.
Для російського диктатора повернення до ролі президента мирного часу було б рівносильно пониженню на посаді.
На переконання експертів, жорсткий контроль Путіна над роспропогандистами дозволить представити мирну угоду більшості росіян як перемогу.
Однак це не ті, про кого переймається диктатор.
Саме тому Москва активізувала свою кампанію гібридної війни проти Європи.
Що також важливо розуміти, неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа та його небажання дотримуватися власних обіцянок, коли йдеться про санкції проти РФ, дають диктатору віру в те, що йому це зійде з рук.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-