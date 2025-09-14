Путин направил Западу четкий сигнал о продолжении войны

Как отмечает издание Politico, когда российский диктатор Владимир Путин приказал начать вторжение дронов на территорию Польши, фактически направил Западу четкий месседж — война будет продолжаться.
Главные тезисы
- Путин расценивает завершение войны как поражение.
- К продолжению боевых действий диктатора подталкивает политика Трампа.
Путин не собирается завершать войну
Журналисты обращают внимание на заявления критиков путинского режима.
Они отмечают, что Путин — это "президент войны", поэтому не заинтересован в ее завершении.
Для российского диктатора возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности.
По убеждению экспертов, жесткий контроль Путина над роспропогандистами позволит представить мирное соглашение большинству россиян как победу.
Однако это не те, о ком беспокоится диктатор.
Именно поэтому Москва активизировала свою кампанию гибридной войны против Европы.
Что также важно понимать, неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа и его нежелание соблюдать свои обещания, когда речь идет о санкциях против РФ, дают диктатору веру в то, что ему это сойдет с рук.
