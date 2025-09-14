Путин направил Западу четкий сигнал о продолжении войны

Как отмечает издание Politico, когда российский диктатор Владимир Путин приказал начать вторжение дронов на территорию Польши, фактически направил Западу четкий месседж — война будет продолжаться.

Путин не собирается завершать войну

Журналисты обращают внимание на заявления критиков путинского режима.

Они отмечают, что Путин — это "президент войны", поэтому не заинтересован в ее завершении.

Для российского диктатора возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности.

Хотя россияне потеряли много живой силы и почувствовали экономические потери, с политической точки зрения, прекращение войны связано с рисками.

По убеждению экспертов, жесткий контроль Путина над роспропогандистами позволит представить мирное соглашение большинству россиян как победу.

Однако это не те, о ком беспокоится диктатор.

Путин обещал своим гражданам грандиозную победу не только над Украиной, но и над тем, что Кремль называет "коллективным Западом".

Именно поэтому Москва активизировала свою кампанию гибридной войны против Европы.