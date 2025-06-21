Путін намагається залякати Україну новою війною
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Путін намагається залякати Україну новою війною

Путін вигадав новий спосіб шантажу України
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін не поспішає завершувати поточну війну РФ проти України, однак уже почав погрожувати українцям “відновленням збройного конфлікту” у майбутньому, якщо Київ не згодиться на його вимоги.

Головні тези:

  • Путін добивається від Києва визнання результатів псевдореферендумів.
  • Україна має право на незалежність та вільний вибір шляху свого розвитку.

Путін вигадав новий спосіб шантажу України

Нелегітимний глава Кремля намагається добитися від Києва визання результатів "референдумів", які були проведені восени 2022 року в так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях, після яких окуповані території України Москва цинічно називає "російськими".

За словами Путіна, ігнорування цих "результатів" означає, що "є шанси на відновлення збройного конфлікту".

Ба більше, базою для довгострокової стабільності в регіоні російський диктатор вважає "нейтральний статус України" — її відмову від членства в альянсах і від ядерної зброї.

Я сподіваюся, що нинішні лідери України будуть керуватися національними інтересами, а не інтересами третіх сторін... Україна заслуговує кращої долі, ніж бути інструментом в руках зовнішніх сил, що працюють проти Росії.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Як уже згадувалося раніше, з 23 по 27 вересня 2022 року окупаційна влада РФ провела псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Команда Путіна цинічно збрехала, що від 87 до 99% українців проголосували за анексію.

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