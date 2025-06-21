Путин пытается запугать Украину новой войной

Российский диктатор Владимир Путин не спешит завершать текущую войну РФ против Украины, однако уже начал угрожать украинцам "восстановлением вооруженного конфликта" в будущем, если Киев не согласится с его требованиями.

Путин придумал новый способ шантажа Украины

Нелегитимный глава Кремля пытается добиться от Киева получения результатов "референдумов", которые были проведены осенью 2022 года в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях, после которых оккупированные территории Украины Москва цинично называет "российскими".

По словам Путина, игнорирование этих "результатов" означает, что "есть шансы на возобновление вооруженного конфликта".

Более того, базой для долгосрочной стабильности в регионе российский диктатор считает "нейтральный статус Украины" — ее отказ от членства в альянсах и от ядерного оружия.

Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон... Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России. Владимир Путин Российский диктатор

Как уже упоминалось ранее, с 23 по 27 сентября 2022 года оккупационные власти РФ провели псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.