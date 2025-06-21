Путин пытается запугать Украину новой войной
Категория
Политика
Дата публикации

Путин пытается запугать Украину новой войной

Путин придумал новый способ шантажа Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин не спешит завершать текущую войну РФ против Украины, однако уже начал угрожать украинцам "восстановлением вооруженного конфликта" в будущем, если Киев не согласится с его требованиями.

Главные тезисы

  • Путин добивается от Киева признания результатов псевдореферендумов.
  • Украина имеет право на независимость и свободный выбор своего развития.

Путин придумал новый способ шантажа Украины

Нелегитимный глава Кремля пытается добиться от Киева получения результатов "референдумов", которые были проведены осенью 2022 года в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях, после которых оккупированные территории Украины Москва цинично называет "российскими".

По словам Путина, игнорирование этих "результатов" означает, что "есть шансы на возобновление вооруженного конфликта".

Более того, базой для долгосрочной стабильности в регионе российский диктатор считает "нейтральный статус Украины" — ее отказ от членства в альянсах и от ядерного оружия.

Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон... Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Как уже упоминалось ранее, с 23 по 27 сентября 2022 года оккупационные власти РФ провели псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Команда Путина цинично солгала, что от 87 до 99% украинцев проголосовали за аннексию.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заявил о "прогрессе" в переговорах Украины и РФ
Трамп оценил ход российско-украинских переговоров
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин придумал циничную ложь об Украине и сразу ее опроверг
Путин признал, что лжет об Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заподозрили соратника Трампа в сокрытии российского происхождения
Кто такой Серхио Гор и что о нем известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?