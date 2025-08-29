Путін не зупиниться на Україні — Урсула фон дер Ляєн

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін — хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Путін — хижак, що вже атакує Європу

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.

Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія — ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін — хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України й тиску з боку США.