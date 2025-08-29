Путін не зупиниться на Україні — Урсула фон дер Ляєн
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін не зупиниться на Україні — Урсула фон дер Ляєн

European Comission
Урсула фон дер Ляєн
Read in English

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін — хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Головні тези:

  • Урсула фон дер Ляєн попереджає про небезпеку агресивних дій Володимира Путина в Україні та в Європі.
  • Нелегітимний президент РФ атакує Європу гібридними атаками та кіберпогрозами, що вимагає посилення оборонних зусиль.

Путін — хижак, що вже атакує Європу

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.

Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія — ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін — хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України й тиску з боку США.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Готові відповісти". Фон дер Ляєн публічно пригрозила Трампу
фон дер Ляєн
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Торговельна угода між США та ЄС. Орбан поглузував з фон дер Ляєн
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Компроміс неможливий. Деталі таємних перемовин Зеленського та фон дер Ляєн
Про що фон дер Ляєн говорила з Зеленським

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?