Путін не зупиниться на Україні — Урсула фон дер Ляєн

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін — хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляєн попереджає про небезпеку агресивних дій Володимира Путина в Україні та в Європі.
- Нелегітимний президент РФ атакує Європу гібридними атаками та кіберпогрозами, що вимагає посилення оборонних зусиль.
Путін — хижак, що вже атакує Європу
Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.
Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".
Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України й тиску з боку США.
