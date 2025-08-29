Путин не остановится на Украине — Урсула фон дер Ляен

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин – хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.

Путин — хищник, уже атакующий Европу

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей.

Риски, о которых нас предупреждали ваша страна (Латвия — ред.) и другие балтийские страны, к сожалению, материализовались. Жестокая война России против Украины продолжается уже четвертый год. Путин — хищник. Путинские посредники годами атакуют наши общества гибридными атаками и кибератаками. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Еще в пример она привела "превращение мигрантов в оружие".

Итак, укрепляя оборону Украины, мы также должны брать на себя большую ответственность за собственную оборону. И это логика плана оборонной промышленности в 800 млрд евро, который мы вместе запустили.

Напомним, ранее мы сообщали, что члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.