Путин не остановится на Украине — Урсула фон дер Ляен

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин – хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.
Главные тезисы
- Путин – хищник, который атакует не только Украину, но и страны Европы, предостерегает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
- Урсула фон дер Ляен подчеркивает необходимость усиления оборонительных усилий в связи с гибридными атаками и киберугрозами со стороны нелегитимного президента России.
Путин — хищник, уже атакующий Европу
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей.
Еще в пример она привела "превращение мигрантов в оружие".
Итак, укрепляя оборону Украины, мы также должны брать на себя большую ответственность за собственную оборону. И это логика плана оборонной промышленности в 800 млрд евро, который мы вместе запустили.
Напомним, ранее мы сообщали, что члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.
