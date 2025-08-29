Путин не остановится на Украине — Урсула фон дер Ляен
Категория
Политика
Дата публикации

Путин не остановится на Украине — Урсула фон дер Ляен

European Comission
Ляен
Read in English
Читати українською

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин – хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.

Главные тезисы

  • Путин – хищник, который атакует не только Украину, но и страны Европы, предостерегает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
  • Урсула фон дер Ляен подчеркивает необходимость усиления оборонительных усилий в связи с гибридными атаками и киберугрозами со стороны нелегитимного президента России.

Путин — хищник, уже атакующий Европу

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей.

Риски, о которых нас предупреждали ваша страна (Латвия — ред.) и другие балтийские страны, к сожалению, материализовались. Жестокая война России против Украины продолжается уже четвертый год. Путин — хищник. Путинские посредники годами атакуют наши общества гибридными атаками и кибератаками.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Еще в пример она привела "превращение мигрантов в оружие".

Итак, укрепляя оборону Украины, мы также должны брать на себя большую ответственность за собственную оборону. И это логика плана оборонной промышленности в 800 млрд евро, который мы вместе запустили.

Напомним, ранее мы сообщали, что члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Готовы ответить". Фон дер Ляен публично пригрозила Трампу
ЕС готов дать отпор Трампу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Торговое соглашение между США и ЕС. Орбан посмеивался над фон дер Ляен
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Компромисс невозможен. Детали тайных переговоров Зеленского и фон дер Ляен
О чем фон дер Ляен говорила с Зеленским

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?