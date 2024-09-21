Путін обіцяє платити мільйони рублів росіянам за переселення на ТОТ України

Росія платитиме гроші своїм громадянам, які переїдуть жити на тимчасово окуповані території України. Мова йде про частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і півострів Крим.

Росія хоче заселити ТОТ “благонадійними громадянами”

Відповідний указ, який передбачає такі соцгарантії, видав нелегітимний президент Росії Володимир Путін.

Громадянам РФ обіцяють виплатити від 3 до 5 млн рублів.

Проте є нюанс — необхідно привезти в тому числі сім'ю.

Виплати обіцяють насамперед тим "відкомандированим" спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім'ю.

Як пише ЦНС, найбільш потрібними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати рубежі або позиції та перевозити вантажі.

Крім того, потрібні будівельники для "відновлення" об'єктів інфраструктури в окупованих українських містах, яку знищили російські війська. Поширити

Центр національного спротиву додав, що на тимчасово окупованих територіях ворог досі не може завершити формування окупаційних адміністрацій. Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях та інших фейкових структурах.

Росія ідеологічно обробляє українських дітей на ТОТ

За даними генпрокурора Костіна, вже розслідується 11 кримінальних проваджень стосовно пропагандистської обробки дітей на окупованих територіях України. Відомо про дев’ять обвинувачувальних актів.

Вже є перші вироки за мілітаризацію дітей ― засуджено чотирьох осіб.

Маленьким українцям видають нові паспорти зі зміненими даними, а потім починають «виховання». Зокрема залучають їх до парамілітарних організацій, серед яких найбільш відомою є «Юнармія».