Росія викрала пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запорізької області

З тимчасово окупованих територій Запорізької області Росія у 2024 році вкрала і вивезла близько пів мільйона тонн зерна, планує вивезти ще 200 тисяч тонн.
Головні тези:
- У 2024 році Росія вивезла близько пів мільйона тонн зерна з тимчасово окупованих територій Запорізької області, планує вивезти ще 200 тис тонн.
- Крадіжки зерна з ТОТ Запорізької області Росією призвели до великих втрат українського агросектору, що лише в перший рік окупації становили понад 7 млрд дол.
- Окупанти незаконно вивозять зерно з украдених територій до Криму та на територію РФ, а потім експортують.
РФ вкрала пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, окупанти незаконно вивозять зерно до Криму та на територію РФ, а потім експортують мільйони тонн зернових та технічних культур. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації становили понад 7 млрд дол.
Також, за словами Федорова, окупанти вивезли з елеваторів, зерносховищ та порту Бердянська врожаї попередніх років.
Капітан судна вивозив крадене Росією українське зерно
Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Фігурант справи перевозив вкрадене Росією українське зерно.
Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.
За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.
Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.
У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.
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