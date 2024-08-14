Росія викрала пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запорізької області

З тимчасово окупованих територій Запорізької області Росія у 2024 році вкрала і вивезла близько пів мільйона тонн зерна, планує вивезти ще 200 тисяч тонн.

РФ вкрала пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запорізької області

Цьогоріч з області було вивезено близько пів мільйона тонн пшениці, що становить сьому частину всього зерна, яке Росія продала на експорт. Планують вивезти ще 200 тисяч тонн. Поширити

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти незаконно вивозять зерно до Криму та на територію РФ, а потім експортують мільйони тонн зернових та технічних культур. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації становили понад 7 млрд дол.

На початок повномасштабної війни в Запорізькій області обробляли 1,8 млн га ріллі. Зараз 80% (1,4 млн га) цих земель перебувають під окупацією або в зоні активних бойових дій. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай. Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

Також, за словами Федорова, окупанти вивезли з елеваторів, зерносховищ та порту Бердянська врожаї попередніх років.

Капітан судна вивозив крадене Росією українське зерно

Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Фігурант справи перевозив вкрадене Росією українське зерно.

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Поширити

У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.