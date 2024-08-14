Россия украла полмиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожской области

С временно оккупированных территорий Запорожской области Россия в 2024 году украла и вывезла около полумиллиона тонн зерна, планирует вывезти еще 200 тысяч тонн.

РФ украла полмиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожской области

В этом году из области было вывезено около полумиллиона тонн пшеницы, что составляет седьмую часть всего зерна, проданного Россией на экспорт. Планируется вывезти еще 200 тысяч тонн. Поделиться

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, оккупанты незаконно вывозят зерно в Крым и на территорию РФ, а затем экспортируют миллионы тонн зерновых и технических культур. Только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 млрд дол.

К началу полномасштабной войны в Запорожской области обрабатывали 1,8 млн га пашни. Сейчас 80% (1,4 млн га) этих земель находятся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Именно с этих территорий оккупанты собирают и воруют урожай. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Также, по словам Федорова, оккупанты вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.

Капитан судна вывозил украденное Россией украинское зерно

Служба безопасности Украины задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора. Фигурант дела перевозил украденное Россией украинское зерно.

Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Затем корабль транспортировал груз в Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил ложные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Поделиться

Таким образом, он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.