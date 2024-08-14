Россия украла полмиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожской области

С временно оккупированных территорий Запорожской области Россия в 2024 году украла и вывезла около полумиллиона тонн зерна, планирует вывезти еще 200 тысяч тонн.
Главные тезисы
- Россия вывезла около полумиллиона тонн зерна с оккупированных территорий Запорожской области, планируя вывезти еще 200 тысяч тонн.
- Воровство зерна привело к большим потерям украинского агросектора, оцененным в более 7 млрд долл только в первый год оккупации.
- Оккупанты вывозят украденное зерно в Крым и на территорию России для последующего экспорта.
- Запорожская область потеряла контроль над значительной площадью пашни из-за оккупации РФ.
РФ украла полмиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожской области
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, оккупанты незаконно вывозят зерно в Крым и на территорию РФ, а затем экспортируют миллионы тонн зерновых и технических культур. Только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 млрд дол.
Также, по словам Федорова, оккупанты вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.
Капитан судна вывозил украденное Россией украинское зерно
Служба безопасности Украины задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора. Фигурант дела перевозил украденное Россией украинское зерно.
Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.
По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.
Затем корабль транспортировал груз в Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.
Таким образом, он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.
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