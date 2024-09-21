Путин обещает платить миллионы рублей россиянам за переселение на ВОТ Украины

Россия будет платить деньги своим гражданам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и полуостров Крым.
Главные тезисы
- По указу президента России Путина гражданам РФ обещают выплатить от 3 до 5 млн рублей за переселение на оккупированные территории Украины.
- Россия ищет “благонадежных граждан” для работы на оккупированных территориях, обустройства рубежей и восстановления инфраструктуры.
- Оккупационные администрации испытывают трудности с формированием персонала и ищут специалистов, готовых переехать на ВОТ Украины.
Россия хочет заселить ВОТ "благонадежными гражданами"
Соответствующий указ, предусматривающий подобные соцгарантии, издал нелегитимный президент России Владимир Путин.
Гражданам РФ обещают выплатить от 3 до 5 млн рублей.
Однако есть нюанс — необходимо привезти, в том числе, семью.
Выплаты обещают, прежде всего, тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю свою семью.
Как пишет ЦНС, наиболее необходимыми для оккупационных администраций являются работники, которые могут обустраивать рубежи или позиции и перевозить грузы.
Центр национального сопротивления добавил, что на временно оккупированных территориях враг до сих пор не может завершить формирование оккупационных администраций. Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.
Россия идеологически обрабатывает украинских детей на ВОТ
По данным генпрокурора Костина, уже расследуется 11 уголовных производств по пропагандистской обработке детей на оккупированных территориях Украины. Известно о девяти обвинительных актах.
Уже есть первые приговоры за милитаризацию детей — осуждены четыре человека.
Маленьким украинцам выдают новые паспорта с измененными данными, а затем начинают «воспитание». В частности, привлекают их к парамилитарным организациям, среди которых наиболее известна «Юнармия».
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