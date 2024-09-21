Путин обещает платить миллионы рублей россиянам за переселение на ВОТ Украины

Россия будет платить деньги своим гражданам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и полуостров Крым.

Россия хочет заселить ВОТ "благонадежными гражданами"

Соответствующий указ, предусматривающий подобные соцгарантии, издал нелегитимный президент России Владимир Путин.

Гражданам РФ обещают выплатить от 3 до 5 млн рублей.

Однако есть нюанс — необходимо привезти, в том числе, семью.

Выплаты обещают, прежде всего, тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю свою семью.

Как пишет ЦНС, наиболее необходимыми для оккупационных администраций являются работники, которые могут обустраивать рубежи или позиции и перевозить грузы.

Кроме того, нужны строители для "восстановления" объектов инфраструктуры в оккупированных украинских городах, уничтоженных российскими войсками. Поделиться

Центр национального сопротивления добавил, что на временно оккупированных территориях враг до сих пор не может завершить формирование оккупационных администраций. Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.

Россия идеологически обрабатывает украинских детей на ВОТ

По данным генпрокурора Костина, уже расследуется 11 уголовных производств по пропагандистской обработке детей на оккупированных территориях Украины. Известно о девяти обвинительных актах.

Уже есть первые приговоры за милитаризацию детей — осуждены четыре человека.

Маленьким украинцам выдают новые паспорта с измененными данными, а затем начинают «воспитание». В частности, привлекают их к парамилитарным организациям, среди которых наиболее известна «Юнармия».