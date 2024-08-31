На тлі розв'язаної Росією злочинної війни проти України кремлівський диктатор Володимир Путін запустив дивну економічну модель, спрямовану на залучення якомога більшої кількості російських чоловіків на війну.

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Журналісти видання підкреслюють, що Кремль щосили намагається залучити нових добровольців для участі у злочинній війні проти України, заманюючи величезними грошовими виплатами.

Ці виплати надходять із федерального та регіональних бюджетів.

Зокрема, у липні кремлівський диктатор наказав збільшити щомісячну зарплату контрактників, які беруть участь у війні проти України, зі 195 тис рублів до 400 тис рублів (4,4 тис доларів), що в 10 разів більше зарплатні російських військових у мирний час.

Окрім цього контрактникам пропонують єдиноразовий бонус у розмірі 1,2 млн рублів (13 тис доларів) та різні привілеї, включаючи пільгову іпотеку, вступ до найпрестижніших вишів країни без вступних іспитів, комфортну пенсію і соціальний статус.

У разі загибелі у війні проти України сім’я такого російського добровольця отримує шалені за російськими мірками 11 млн рублів (понад 120 тис доларів).

З'явилася дивна економічна модель, згідно з якою мертвий росіянин заробляє для своєї сім'ї більше, ніж живий. Фактично, якщо чоловік вирішить піти воювати і помре у віці між 30 і 35 роками, тобто у віці, коли він найактивніший і перебуває в найкращій формі за все своє життя, його смерть буде "вигіднішою" з економічної точки зору, ніж його майбутнє, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Мобілізація в Росії

За словами російського економіста Владислава Іноземцева, який нині проживає у США, для Росії це новий метод вербування “гарматного м’яса”.

За старих часів солдатів вербували вигадками про патріотичний обов'язок, або простим примусом.

Тепер же перед пересічним росіянином, який заробляє в середньому 200-400 доларів, виникає колосальна грошова спокуса, яка часто переважує для нього ризики.

Чим загрожує Росії економіка смерті від Путіна

Одним із побічних наслідків заливання населення грошима виникає ненормальне "зростання" економіки, яке тримається на підвищеному рівні споживання.