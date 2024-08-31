На тлі розв'язаної Росією злочинної війни проти України кремлівський диктатор Володимир Путін запустив дивну економічну модель, спрямовану на залучення якомога більшої кількості російських чоловіків на війну.
Головні тези:
- Путін запустив конвеєр смерті в Росії, щоб залучати росіян на війну проти України за допомогою величезних фінансових виплат та привілеїв.
- Російський диктатор пропонує контрактникам від 400 тис рублів щомісяця та бонуси до 1,2 млн рублів, щоб мобілізувати “гарматне м'ясо” для війни проти України.
- Запущена Путіним економічна модель перетворює смерть росіян на вигідний економічний варіант, ніж їхнє майбутнє.
- Вербування гарматного м'яса призводить до перегріву економіки РФ через різке зростання споживання без відповідного зростання виробництва.
- Економіка смерті від Путіна несе небезпеку для Росії через втрату ресурсів та навіть можливу соціальну нестабільність через економічний дисбаланс.
Що відомо про запущений Путіним конвеєр смерті в Росії
Журналісти видання підкреслюють, що Кремль щосили намагається залучити нових добровольців для участі у злочинній війні проти України, заманюючи величезними грошовими виплатами.
Ці виплати надходять із федерального та регіональних бюджетів.
Зокрема, у липні кремлівський диктатор наказав збільшити щомісячну зарплату контрактників, які беруть участь у війні проти України, зі 195 тис рублів до 400 тис рублів (4,4 тис доларів), що в 10 разів більше зарплатні російських військових у мирний час.
Окрім цього контрактникам пропонують єдиноразовий бонус у розмірі 1,2 млн рублів (13 тис доларів) та різні привілеї, включаючи пільгову іпотеку, вступ до найпрестижніших вишів країни без вступних іспитів, комфортну пенсію і соціальний статус.
У разі загибелі у війні проти України сім’я такого російського добровольця отримує шалені за російськими мірками 11 млн рублів (понад 120 тис доларів).
За словами російського економіста Владислава Іноземцева, який нині проживає у США, для Росії це новий метод вербування “гарматного м’яса”.
За старих часів солдатів вербували вигадками про патріотичний обов'язок, або простим примусом.
Тепер же перед пересічним росіянином, який заробляє в середньому 200-400 доларів, виникає колосальна грошова спокуса, яка часто переважує для нього ризики.
Чим загрожує Росії економіка смерті від Путіна
Одним із побічних наслідків заливання населення грошима виникає ненормальне "зростання" економіки, яке тримається на підвищеному рівні споживання.
Це призводить до так званого перегріву економіки, коли ціни стрімко зростають через неможливість задовольнити величезний попит - виробничі потужності в країні вичерпані.
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