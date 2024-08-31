На фоне развязанной Россией преступной войны против Украины кремлевский диктатор Владимир Путин запустил странную экономическую модель, направленную на привлечение как можно большего числа российских мужчин на войну.

Что известно о запущенном Путиным конвейере смерти в России

Журналисты издания подчеркивают, что Кремль вовсю пытается привлечь новых добровольцев для участия в преступной войне против Украины, заманивая огромными денежными выплатами.

Эти выплаты поступают из федерального и региональных бюджетов.

В частности, в июле кремлевский диктатор приказал увеличить ежемесячную зарплату участвующих в войне против Украины контрактников со 195 тыс рублей до 400 тыс рублей (4,4 тыс долларов), что в 10 раз больше зарплаты российских военных в мирное время.

Кроме этого контрактникам предлагают единовременный бонус в размере 1,2 млн рублей (13 тыс долларов) и различные привилегии, включая льготную ипотеку, поступление в самые престижные вузы страны без вступительных экзаменов, комфортную пенсию и социальный статус.

В случае гибели в войне против Украины семья такого российского добровольца получает безумные по российским меркам 11 млн рублей (более 120 тыс долларов).

Появилась удивительная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, то есть в возрасте, когда он самый активный и находится в лучшей форме за всю свою жизнь, его смерть будет "выгоднее" с экономической точки зрения, чем его будущее, - объясняют авторы материала. Поделиться

Мобилизация в России

По словам ныне проживающего в США российского экономиста Владислава Иноземцева, для России это новый метод вербовки "пушечного мяса".

В старину солдат вербовали выдумками о патриотическом долге, или простым принуждением.

Теперь же перед рядовым россиянином, зарабатывающим в среднем 200-400 долларов, возникает колоссальное денежное искушение, часто перевешивающее для него риски.

Чем угрожает России экономика смерти от Путина

Одним из побочных последствий заливки населения деньгами возникает ненормальный "рост" экономики, который держится на повышенном уровне потребления.