На фоне развязанной Россией преступной войны против Украины кремлевский диктатор Владимир Путин запустил странную экономическую модель, направленную на привлечение как можно большего числа российских мужчин на войну.
Главные тезисы
- Путин запустил конвейер смерти в России, привлекая россиян на войну против Украины за счет огромных финансовых выплат и привилегий.
- Вербовка “пушечного мяса” приводит к перегреву экономики и экономическому дисбалансу в стране.
- Диктатор предлагает контрактникам высокие зарплаты, бонусы и различные привилегии, делая смерть россиян более выгодным вариантом, чем их будущее.
- Модель мобилизации на войну в России посредством денежных стимулов возникает ненормальный рост экономики, ведущий к перегреву и потере ресурсов.
- Путин заставляет русских мужчин умирать на войне против Украины, используя денежные искушения вместо патриотического долга.
Что известно о запущенном Путиным конвейере смерти в России
Журналисты издания подчеркивают, что Кремль вовсю пытается привлечь новых добровольцев для участия в преступной войне против Украины, заманивая огромными денежными выплатами.
Эти выплаты поступают из федерального и региональных бюджетов.
В частности, в июле кремлевский диктатор приказал увеличить ежемесячную зарплату участвующих в войне против Украины контрактников со 195 тыс рублей до 400 тыс рублей (4,4 тыс долларов), что в 10 раз больше зарплаты российских военных в мирное время.
Кроме этого контрактникам предлагают единовременный бонус в размере 1,2 млн рублей (13 тыс долларов) и различные привилегии, включая льготную ипотеку, поступление в самые престижные вузы страны без вступительных экзаменов, комфортную пенсию и социальный статус.
В случае гибели в войне против Украины семья такого российского добровольца получает безумные по российским меркам 11 млн рублей (более 120 тыс долларов).
По словам ныне проживающего в США российского экономиста Владислава Иноземцева, для России это новый метод вербовки "пушечного мяса".
В старину солдат вербовали выдумками о патриотическом долге, или простым принуждением.
Теперь же перед рядовым россиянином, зарабатывающим в среднем 200-400 долларов, возникает колоссальное денежное искушение, часто перевешивающее для него риски.
Чем угрожает России экономика смерти от Путина
Одним из побочных последствий заливки населения деньгами возникает ненормальный "рост" экономики, который держится на повышенном уровне потребления.
Это приводит к так называемому перегреву экономики, когда цены стремительно растут из-за невозможности удовлетворить огромный спрос – производственные мощности в стране исчерпаны.
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