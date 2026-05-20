Путін планує мобілізувати ще 100 тисяч осіб на війну проти України

За словами глави держави Володимира Зеленського, він отримав дані про те, що російський диктатор Володимир Путін налаштований мобілізувати ще 100 тисяч осіб та кинути їх на фронт. Однак команда президента України також знає, що таких додаткових ресурсів у ворога наразі немає.

Зеленський скликав Ставку — що обговорювали

У центрі уваги були дані стосовно планування ворогом наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Україна вже готує різні сценарії дій, які допожуть зупинити російські війська.

Окрім того, Зеленський наказав МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, щоб відговорити її від вступу у війну на боці РФ.

Щодо російських напрямків. Готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави попередив, що варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови.

Їхня головна мета залишається незмінною — пошуку додаткового мобілізаційного ресурсу для продовження війни проти України.