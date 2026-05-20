Путин планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек на войну против Украины
По словам главы государства Владимира Зеленского, он получил данные о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен мобилизовать еще 100 тысяч человек и бросить их на фронт. Однако команда президента Украины также знает, что таких дополнительных ресурсов у врага пока нет.

Главные тезисы

  • У РФ есть 5 сценариев расширения войны через север Украины.
  • Киев будет пытаться уговорить Беларусь не вступать в войну.

Зеленский созвал Ставку — что обсуждали

В центре внимания были данные о планировании врагом наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

Украина уже готовит разные сценарии действий, которые помогут остановить российские войска.

Кроме того, Зеленский приказал МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси, чтобы отговорить ее от вступления в войну на стороне РФ.

Что касается российских направлений. Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии.

Кроме того, глава государства предупредил, что следует ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы.

Их главная цель остается неизменной — поиск дополнительного мобилизационного ресурса для продолжения войны против Украины.

Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача — усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал. Спасибо всем, кто помогает! — заявил Зеленский.

