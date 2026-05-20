Путин планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек на войну против Украины

По словам главы государства Владимира Зеленского, он получил данные о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен мобилизовать еще 100 тысяч человек и бросить их на фронт. Однако команда президента Украины также знает, что таких дополнительных ресурсов у врага пока нет.
Главные тезисы
- У РФ есть 5 сценариев расширения войны через север Украины.
- Киев будет пытаться уговорить Беларусь не вступать в войну.
Зеленский созвал Ставку — что обсуждали
В центре внимания были данные о планировании врагом наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.
Украина уже готовит разные сценарии действий, которые помогут остановить российские войска.
Кроме того, Зеленский приказал МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси, чтобы отговорить ее от вступления в войну на стороне РФ.
Кроме того, глава государства предупредил, что следует ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы.
Их главная цель остается неизменной — поиск дополнительного мобилизационного ресурса для продолжения войны против Украины.
