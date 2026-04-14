Путін планує "законно" вводити російські війська в інші країни

Опозиційні росЗМІ звертають увагу на те, що Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дасть можливість диктатору Володимиру Путіну "законно" відправляти війська в інші держави нібито для "захисту прав громадян РФ".

Що відомо про новий план Путіна

Журналісти уважно проаналізували пояснювальну записку до проєкту закону.

У ній мовиться про те, що він розроблений "з метою захисту прав громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування".

Йдеться про заходи, що вживаються судами інших країн, а також міжнародними судовими органами, які Москва не визнає ("компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі РФ або резолюції РБ ООН, прийнятій у межах реалізації повноважень, передбачених главою VII Статуту ООН").

Що також важливо розуміти, цей законопроєкт внесли на розгляд Держдуми після низки попереджень з боку НАТО та європейських розвідок.

Останні дедалі частіше б’ють на сполох через можливу підготовку Росії до війни з одним чи одразу кількома членами блоку.

Як уже згадувалося раніше, начальник Генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон закликав НАТО готуватися до зіткнення з Росією у найближчі 3-4 роки.

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що "нульова фаза" такої підготовки в Росії вже стартувала.