Путін планує "законно" вводити російські війська в інші країни
Категорія
Політика
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Опозиційні росЗМІ звертають увагу на те, що Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дасть можливість диктатору Володимиру Путіну "законно" відправляти війська в інші держави нібито для "захисту прав громадян РФ".

Головні тези:

  • Усі нещодавні рішення та дії Кремля вказують на підготовку Росії до війни з НАТО.
  • Однак досі невідомо, в яку країну Путін розпочне нове вторгнення.

Що відомо про новий план Путіна

Журналісти уважно проаналізували пояснювальну записку до проєкту закону.

У ній мовиться про те, що він розроблений "з метою захисту прав громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування".

Йдеться про заходи, що вживаються судами інших країн, а також міжнародними судовими органами, які Москва не визнає ("компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі РФ або резолюції РБ ООН, прийнятій у межах реалізації повноважень, передбачених главою VII Статуту ООН").

Що також важливо розуміти, цей законопроєкт внесли на розгляд Держдуми після низки попереджень з боку НАТО та європейських розвідок.

Останні дедалі частіше б’ють на сполох через можливу підготовку Росії до війни з одним чи одразу кількома членами блоку.

Як уже згадувалося раніше, начальник Генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон закликав НАТО готуватися до зіткнення з Росією у найближчі 3-4 роки.

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що "нульова фаза" такої підготовки в Росії вже стартувала.

Насамперед йдеться про те, що перебудовуються військові округи, створюються бази на кордоні з Фінляндією, а в Європі фіксуються диверсії, глушіння GPS та інші провокації.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?