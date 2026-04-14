Опозиційні росЗМІ звертають увагу на те, що Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дасть можливість диктатору Володимиру Путіну "законно" відправляти війська в інші держави нібито для "захисту прав громадян РФ".
Головні тези:
- Усі нещодавні рішення та дії Кремля вказують на підготовку Росії до війни з НАТО.
- Однак досі невідомо, в яку країну Путін розпочне нове вторгнення.
Що відомо про новий план Путіна
Журналісти уважно проаналізували пояснювальну записку до проєкту закону.
У ній мовиться про те, що він розроблений "з метою захисту прав громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування".
Що також важливо розуміти, цей законопроєкт внесли на розгляд Держдуми після низки попереджень з боку НАТО та європейських розвідок.
Останні дедалі частіше б’ють на сполох через можливу підготовку Росії до війни з одним чи одразу кількома членами блоку.
Як уже згадувалося раніше, начальник Генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон закликав НАТО готуватися до зіткнення з Росією у найближчі 3-4 роки.
Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що "нульова фаза" такої підготовки в Росії вже стартувала.
Насамперед йдеться про те, що перебудовуються військові округи, створюються бази на кордоні з Фінляндією, а в Європі фіксуються диверсії, глушіння GPS та інші провокації.
Більше по темі
