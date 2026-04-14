Зеленський запропонував Мерцу масштабну оборонну угоду

14 квітня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом запропонував йому підписати угоду щодо різних типів зброї, яка виведе Україну та Німеччину на новий рівень.
Головні тези:
- Станом на сьогодні Київ та Берлін уже підписали 10 угод різного рівня.
- Зеленський налаштований інтегрувати український досвід в європейську систему безпеки.
Переговори Зеленського та Мерца — які результати
На переконання глави держави, станом на сьогодні є всі можливості, щоб інтегрувати український досвід у європейську систему безпеки.
Зеленський такж наголосив, що співробітництво із союзниками на Близькому Сході та в Затоці є доказом того, що вітчизняні drone deals — найбільш дієві.
На цьому тлі український лідер офіційно підтвердив підписання угоди щодо нового внеску Німеччини в наше виробництво дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-