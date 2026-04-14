Зеленський запропонував Мерцу масштабну оборонну угоду
Категорія
Політика
Дата публікації

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

14 квітня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом запропонував йому підписати угоду щодо різних типів зброї, яка виведе Україну та Німеччину на новий рівень.

Головні тези:

  • Станом на сьогодні Київ та Берлін уже підписали 10 угод різного рівня. 
  • Зеленський налаштований інтегрувати український досвід в європейську систему безпеки.

Переговори Зеленського та Мерца — які результати

Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонню, — drone deal — різних типів дронів, ракет, софту для сучасної оборони, і наші команди починають конкретну роботу.

Президент України

На переконання глави держави, станом на сьогодні є всі можливості, щоб інтегрувати український досвід у європейську систему безпеки.

Зеленський такж наголосив, що співробітництво із союзниками на Близькому Сході та в Затоці є доказом того, що вітчизняні drone deals — найбільш дієві.

На цьому тлі український лідер офіційно підтвердив підписання угоди щодо нового внеску Німеччини в наше виробництво дронів.

Ми маємо забезпечити такі наші спроможності, коли європейці зможуть виробляти тут, у Європі, все, що критично необхідне для захисту Європи. Наша європейська промисловість, наша технологічна база, наші військові й політичні спроможності мають бути достатніми, щоб за будь-яких умов забезпечити Європі — кожній країні, кожному народу — надійний захист життя.

Президент України

Більше по темі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?