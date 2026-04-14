Зеленський запропонував Мерцу масштабну оборонну угоду

14 квітня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом запропонував йому підписати угоду щодо різних типів зброї, яка виведе Україну та Німеччину на новий рівень.

Переговори Зеленського та Мерца — які результати

Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонню, — drone deal — різних типів дронів, ракет, софту для сучасної оборони, і наші команди починають конкретну роботу. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, станом на сьогодні є всі можливості, щоб інтегрувати український досвід у європейську систему безпеки.

Зеленський такж наголосив, що співробітництво із союзниками на Близькому Сході та в Затоці є доказом того, що вітчизняні drone deals — найбільш дієві.

На цьому тлі український лідер офіційно підтвердив підписання угоди щодо нового внеску Німеччини в наше виробництво дронів.