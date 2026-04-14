Зеленский предложил Мерцу масштабное оборонное соглашение

14 апреля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом предложил ему подписать соглашение о различных типах оружия, которое может вывести Украину и Германию на новый уровень.
Главные тезисы
- Киев и Берлин уже подписали 10 соглашений разного уровня.
- Зеленский настроен интегрировать украинский опыт в европейскую систему безопасности.
Переговоры Зеленского и Мерца — какие результаты
По убеждению главы государства, на сегодняшний день есть все возможности, чтобы интегрировать украинский опыт в европейскую систему безопасности.
Зеленский также подчеркнул, что сотрудничество с союзниками на Ближнем Востоке и в Заливе является доказательством того, что drone deals — наиболее действенные.
На этом фоне украинский лидер официально подтвердил подписание соглашения о новом вкладе Германии в наше производство дронов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-