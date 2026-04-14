Зеленский предложил Мерцу масштабное оборонное соглашение
Категория
Политика
Дата публикации

14 апреля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом предложил ему подписать соглашение о различных типах оружия, которое может вывести Украину и Германию на новый уровень.

Главные тезисы

  • Киев и Берлин уже подписали 10 соглашений разного уровня.
  • Зеленский настроен интегрировать украинский опыт в европейскую систему безопасности.

Переговоры Зеленского и Мерца — какие результаты

Мы предложили Германии соглашение по дронам, двустороннее, — drone deal — разных типов дронов, ракет, софта для современной обороны, и наши команды начинают конкретную работу.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, на сегодняшний день есть все возможности, чтобы интегрировать украинский опыт в европейскую систему безопасности.

Зеленский также подчеркнул, что сотрудничество с союзниками на Ближнем Востоке и в Заливе является доказательством того, что drone deals — наиболее действенные.

На этом фоне украинский лидер официально подтвердил подписание соглашения о новом вкладе Германии в наше производство дронов.

Мы должны обеспечить наши возможности, когда европейцы смогут производить здесь, в Европе, все, что критически необходимо для защиты Европы. Наша европейская промышленность, наша технологическая база, наши военные и политические возможности должны быть достаточными, чтобы в любых условиях обеспечить Европе — каждой стране, каждому народу — надежную защиту жизни.

Владимир Зеленский

Президент Украины

