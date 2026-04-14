Путин планирует "законно" вводить российские войска в другие страны

Оппозиционные росСМИ обращают внимание на то, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который позволит диктатору Владимиру Путину "законно" отправлять войска в другие государства якобы для "защиты прав граждан РФ".

Что известно о новом плане Путина

Журналисты внимательно проанализировали объяснительную записку к проекту закона.

В ней речь идет о том, что он разработан "в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, заключения, уголовного и иного преследования".

Речь идет о мерах, предпринимаемых судами других стран, а также международными судебными органами, которые Москва не признает ("компетенция которых не основывается на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН").

Что также важно понимать, этот законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы после ряда предупреждений со стороны НАТО и европейских разведок.

Последние все чаще бьют тревогу из-за возможной подготовки России к войне с одним или сразу несколькими членами блока.

Как уже упоминалось ранее, начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон призвал НАТО готовиться к столкновению с Россией в ближайшие 3-4 года.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что "нулевая фаза" такой подготовки в России уже стартовала.