Путин планирует "законно" вводить российские войска в другие страны
Категория
Политика
Дата публикации

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Оппозиционные росСМИ обращают внимание на то, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который позволит диктатору Владимиру Путину "законно" отправлять войска в другие государства якобы для "защиты прав граждан РФ".

Главные тезисы

  • Все недавние решения и действия Кремля указывают на подготовку России к войне с НАТО.
  • Однако пока неизвестно, в какую страну Путин начнет новое вторжение.

Что известно о новом плане Путина

Журналисты внимательно проанализировали объяснительную записку к проекту закона.

В ней речь идет о том, что он разработан "в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, заключения, уголовного и иного преследования".

Речь идет о мерах, предпринимаемых судами других стран, а также международными судебными органами, которые Москва не признает ("компетенция которых не основывается на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН").

Что также важно понимать, этот законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы после ряда предупреждений со стороны НАТО и европейских разведок.

Последние все чаще бьют тревогу из-за возможной подготовки России к войне с одним или сразу несколькими членами блока.

Как уже упоминалось ранее, начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон призвал НАТО готовиться к столкновению с Россией в ближайшие 3-4 года.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что "нулевая фаза" такой подготовки в России уже стартовала.

Прежде всего, речь идет о том, что перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?