Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити всіх індійців, яких російські окупанти завербували для війни в Україні.

Путін ухвалив неочікуване рішення після зустрічі з Моді

Згідно з даними видання NDTV, до такого кроку російського диктатора підштовхнула зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Інсайдери журналістів стверджують, що політики активно обговорювали службу індійців у армії РФ під час вечері 8 липня після того, як Моді порушив це питання.

Окрім того, наголошується що Путін згодився звільнити всіх індійців, яких завербували до російської армії, а також посприяти їхньому поверненню.

На вечері Путін також привітав Моді з переобранням на третій термін і говорив про зростання індійської економіки, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з останніми даними, щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій скаржаться на те, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях на боці армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 9 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали: