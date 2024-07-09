Путін почав звільняти з армії РФ завербованих бойовиків — що відбувається

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити всіх індійців, яких російські окупанти завербували для війни в Україні.
Головні тези:
- До такого рішення Путіна підштовхнув прем'єр Індії Моді, який прибув з візитом у Москву.
- Щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки інших застрягли у зоні бойових дій.
- Розміри загальних бойових втрат у російській армії станом на липень 2024 року суттєво зросли.
Путін ухвалив неочікуване рішення після зустрічі з Моді
Згідно з даними видання NDTV, до такого кроку російського диктатора підштовхнула зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Інсайдери журналістів стверджують, що політики активно обговорювали службу індійців у армії РФ під час вечері 8 липня після того, як Моді порушив це питання.
Окрім того, наголошується що Путін згодився звільнити всіх індійців, яких завербували до російської армії, а також посприяти їхньому поверненню.
Згідно з останніми даними, щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій скаржаться на те, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях на боці армії РФ.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 9 липня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 553410 (+1220) осіб,
танків — 8178 (+7) од,
бойових броньованих машин — 15704 (+19) од,
артилерійських систем — 15015 (+49) од,
РСЗВ — 1115 (+0) од,
засобів ППО — 880 (+0) од,
літаків — 361 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29),
крилатих ракет — 2389 (+36),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20212 (+62) од,
спеціальної техніки — 2516 (+13)
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-