Путін почав звільняти з армії РФ завербованих бойовиків — що відбувається
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Путін почав звільняти з армії РФ завербованих бойовиків — що відбувається

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити всіх індійців, яких російські окупанти завербували для війни в Україні. 

Головні тези:

  • До такого рішення Путіна підштовхнув прем'єр Індії Моді, який прибув з візитом у Москву.
  • Щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки інших застрягли у зоні бойових дій.
  • Розміри загальних бойових втрат у російській армії станом на липень 2024 року суттєво зросли.

Путін ухвалив неочікуване рішення після зустрічі з Моді

Згідно з даними видання NDTV, до такого кроку російського диктатора підштовхнула зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Інсайдери журналістів стверджують, що політики активно обговорювали службу індійців у армії РФ під час вечері 8 липня після того, як Моді порушив це питання.

Окрім того, наголошується що Путін згодився звільнити всіх індійців, яких завербували до російської армії, а також посприяти їхньому поверненню.

На вечері Путін також привітав Моді з переобранням на третій термін і говорив про зростання індійської економіки, — йдеться в повідомленні.

Згідно з останніми даними, щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій скаржаться на те, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях на боці армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 9 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 553410 (+1220) осіб,

  • танків — 8178 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 15704 (+19) од,

  • артилерійських систем —  15015 (+49) од,

  • РСЗВ — 1115 (+0) од,

  • засобів ППО — 880 (+0) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29),

  • крилатих ракет — 2389 (+36),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20212 (+62) од,

  • спеціальної техніки — 2516 (+13)

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