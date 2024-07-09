Нелегитимный президент РФ Владимир Путин решили уволить всех индийцев, которых российские оккупанты завербовали для войны в Украине.

Путин принял неожиданное решение после встречи с Моди

Согласно данным издания NDTV, к такому шагу российского диктатора подтолкнула встреча с премьер-министром Индии Нарендра Моди.

Инсайдеры журналистов утверждают, что политики активно обсуждали службу индийцев в армии РФ во время ужина 8 июля после того, как Моди затронул этот вопрос.

Кроме того, сообщается, что Путин согласился освободить всех индийцев, которых завербовали в российскую армию, а также поспособствовать их возвращению домой.

На ужине Путин также поздравил Моди с переизбранием на третий срок и говорил о росте индийской экономики, говорится в сообщении. Поделиться

Согласно последним данным, по меньшей мере, двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий жалуются на то, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях на стороне армии РФ.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили: