Путин начал увольнять из армии РФ завербованных боевиков — что происходит

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин решили уволить всех индийцев, которых российские оккупанты завербовали для войны в Украине.
Главные тезисы
- К такому решению Путина подтолкнул прибывший с визитом в Москву премьер Индии Моди.
- По меньшей мере, двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки других застряли в зоне боевых действий.
- Размеры общих боевых потерь в российской армии по состоянию на июль 2024 существенно возросли.
Путин принял неожиданное решение после встречи с Моди
Согласно данным издания NDTV, к такому шагу российского диктатора подтолкнула встреча с премьер-министром Индии Нарендра Моди.
Инсайдеры журналистов утверждают, что политики активно обсуждали службу индийцев в армии РФ во время ужина 8 июля после того, как Моди затронул этот вопрос.
Кроме того, сообщается, что Путин согласился освободить всех индийцев, которых завербовали в российскую армию, а также поспособствовать их возвращению домой.
Согласно последним данным, по меньшей мере, двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий жалуются на то, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях на стороне армии РФ.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 9 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 553410 (+1220) человек,
танков — 8178 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15704 (+19) ед,
артиллерийских систем — 15015 (+49) ед,
РСЗО — 1115 (+0) ед,
средств ПВО — 880 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29),
крылатых ракет — 2389 (+36),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) ед,
специальной техники — 2516 (+13)
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