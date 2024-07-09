Путин начал увольнять из армии РФ завербованных боевиков — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Путин начал увольнять из армии РФ завербованных боевиков — что происходит

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин решили уволить всех индийцев, которых российские оккупанты завербовали для войны в Украине.

Главные тезисы

  • К такому решению Путина подтолкнул прибывший с визитом в Москву премьер Индии Моди.
  • По меньшей мере, двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки других застряли в зоне боевых действий.
  • Размеры общих боевых потерь в российской армии по состоянию на июль 2024 существенно возросли.

Путин принял неожиданное решение после встречи с Моди

Согласно данным издания NDTV, к такому шагу российского диктатора подтолкнула встреча с премьер-министром Индии Нарендра Моди.

Инсайдеры журналистов утверждают, что политики активно обсуждали службу индийцев в армии РФ во время ужина 8 июля после того, как Моди затронул этот вопрос.

Кроме того, сообщается, что Путин согласился освободить всех индийцев, которых завербовали в российскую армию, а также поспособствовать их возвращению домой.

На ужине Путин также поздравил Моди с переизбранием на третий срок и говорил о росте индийской экономики, говорится в сообщении.

Согласно последним данным, по меньшей мере, двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий жалуются на то, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях на стороне армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 9 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 553410 (+1220) человек,

  • танков — 8178 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 15704 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 15015 (+49) ед,

  • РСЗО — 1115 (+0) ед,

  • средств ПВО — 880 (+0) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29),

  • крылатых ракет — 2389 (+36),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) ед,

  • специальной техники — 2516 (+13)

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