Нелегітимний президент Росії Володимир Путін призначив свою двоюрідну племінницю Ганну Цивільову статс-секретарем — заступницею міністра оборони країни.
Головні тези:
- Путін призначив свою родичку Ганну Цивільову заступницею міністра оборони РФ.
- Ганна Цивільова є дружиною міністра енергетики та власницею вугільної компанії.
- Зростання впливу родичів та близьких до Путіна у владі свідчить про системну проблему корупції та авторитаризму в Росії.
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Відповідний указ опубліковано кремлівською канцелярією.
На цій посаді Ганна Цивільова відповідатиме за зв'язки Міноборони із Федеральними зборами та іншими органами влади.
У дівочості прізвище Цивільової — Путіна. Вона дружина міністра енергетики Російської Федерації Сергія Цивільова, який раніше очолював Кемеровську область.
Крім того, двоюрідна племінниця Путіна володіє великою вугільною компанією «Колмар» і очолює створений за указом Путіна фонд підтримки солдатів «Захисники Вітчизни», які воювали в Україні.
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Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін у червні звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.
Що важливо розуміти, Цивільова — двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цивільова.
5 років тому вона входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді РФ.
Що стосується Фрадкова, то він — син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова.
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