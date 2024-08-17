Путін призначив свою родичку заступницею міністра оборони РФ
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Путін призначив свою родичку заступницею міністра оборони РФ

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін призначив свою двоюрідну племінницю Ганну Цивільову статс-секретарем — заступницею міністра оборони країни.

Головні тези:

  • Путін призначив свою родичку Ганну Цивільову заступницею міністра оборони РФ.
  • Ганна Цивільова є дружиною міністра енергетики та власницею вугільної компанії.
  • Зростання впливу родичів та близьких до Путіна у владі свідчить про системну проблему корупції та авторитаризму в Росії.

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Відповідний указ опубліковано кремлівською канцелярією.

На цій посаді Ганна Цивільова відповідатиме за зв'язки Міноборони із Федеральними зборами та іншими органами влади.

Наказ про призначення Цивільової

У дівочості прізвище Цивільової — Путіна. Вона дружина міністра енергетики Російської Федерації Сергія Цивільова, який раніше очолював Кемеровську область.

Ганна Цивільова

Крім того, двоюрідна племінниця Путіна володіє великою вугільною компанією «Колмар» і очолює створений за указом Путіна фонд підтримки солдатів «Захисники Вітчизни», які воювали в Україні.

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Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін у червні звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Йдеться про Ганну Цивільову і Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Що важливо розуміти, Цивільова — двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цивільова.

5 років тому вона входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді РФ.

Що стосується Фрадкова, то він — син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова.

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