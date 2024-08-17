Путін призначає родичів на ключові посади у керівництві Росії

Відповідний указ опубліковано кремлівською канцелярією.

На цій посаді Ганна Цивільова відповідатиме за зв'язки Міноборони із Федеральними зборами та іншими органами влади.

Наказ про призначення Цивільової

У дівочості прізвище Цивільової — Путіна. Вона дружина міністра енергетики Російської Федерації Сергія Цивільова, який раніше очолював Кемеровську область.

Ганна Цивільова

Крім того, двоюрідна племінниця Путіна володіє великою вугільною компанією «Колмар» і очолює створений за указом Путіна фонд підтримки солдатів «Захисники Вітчизни», які воювали в Україні.

Нові кадрові перестановки у країні-агресорці Росії

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін у червні звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Йдеться про Ганну Цивільову і Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна. Поширити

Що важливо розуміти, Цивільова — двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цивільова.

5 років тому вона входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді РФ.

Що стосується Фрадкова, то він — син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова.