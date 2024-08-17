Нелегитимный президент России Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны страны.
Главные тезисы
- Назначение родственников на ключевые посты в руководстве свидетельствует о коррупции и авторитаризме в России.
- Путин предпочитает увеличивать влияние своих близких в государственном управлении, назначая их на высокие должности.
- Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина, стала заместителем министра обороны РФ.
Путин назначает родственников на ключевые посты в руководстве России
Соответствующий указ опубликован кремлевской канцелярией.
В этой должности Анна Цивилева будет отвечать за связи Минобороны с Федеральным собранием и другими органами власти.
В девичестве фамилия Цивилевой — Путина. Она жена министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, ранее возглавлявшего Кемеровскую область.
Кроме того, двоюродная племянница Путина владеет крупной угольной компанией «Колмар» и возглавляет созданный по указу Путина фонд поддержки воевавших в Украине солдат Защитники Отечества.
Новые кадровые перестановки в стране-агрессоре России
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин в июне уволил 4 заместителя министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.
Что важно понимать, Цивилева — двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева.
5 лет назад она входила в состав Совета по опеке и попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.
Что касается Фрадкова, то он сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова.
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