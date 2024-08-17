Путин назначает родственников на ключевые посты в руководстве России

Соответствующий указ опубликован кремлевской канцелярией.

В этой должности Анна Цивилева будет отвечать за связи Минобороны с Федеральным собранием и другими органами власти.

Приказ о назначении Цивилевой

В девичестве фамилия Цивилевой — Путина. Она жена министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, ранее возглавлявшего Кемеровскую область.

Анна Цивилева

Кроме того, двоюродная племянница Путина владеет крупной угольной компанией «Колмар» и возглавляет созданный по указу Путина фонд поддержки воевавших в Украине солдат Защитники Отечества.

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Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин в июне уволил 4 заместителя министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.

Речь идет об Анне Цивилевой и Павле Фрадкове, а также первом заместителе министра обороны Леониде Горнине. Поделиться

Что важно понимать, Цивилева — двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева.

5 лет назад она входила в состав Совета по опеке и попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.

Что касается Фрадкова, то он сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова.