Путин назначил свою родственницу заместителем министра обороны РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Путин назначил свою родственницу заместителем министра обороны РФ

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны страны.

Главные тезисы

  • Назначение родственников на ключевые посты в руководстве свидетельствует о коррупции и авторитаризме в России.
  • Путин предпочитает увеличивать влияние своих близких в государственном управлении, назначая их на высокие должности.
  • Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина, стала заместителем министра обороны РФ.

Путин назначает родственников на ключевые посты в руководстве России

Соответствующий указ опубликован кремлевской канцелярией.

В этой должности Анна Цивилева будет отвечать за связи Минобороны с Федеральным собранием и другими органами власти.

Приказ о назначении Цивилевой

В девичестве фамилия Цивилевой — Путина. Она жена министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, ранее возглавлявшего Кемеровскую область.

Анна Цивилева

Кроме того, двоюродная племянница Путина владеет крупной угольной компанией «Колмар» и возглавляет созданный по указу Путина фонд поддержки воевавших в Украине солдат Защитники Отечества.

Новые кадровые перестановки в стране-агрессоре России

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что нелегитимный президент России Владимир Путин в июне уволил 4 заместителя министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.

Речь идет об Анне Цивилевой и Павле Фрадкове, а также первом заместителе министра обороны Леониде Горнине.

Что важно понимать, Цивилева — двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева.

5 лет назад она входила в состав Совета по опеке и попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.

Что касается Фрадкова, то он сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как могут ликвидировать Путина — объяснение генерал-майора
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин решил вывести часть российских войск с юга Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин решил странным образом реагировать на наступление ВСУ в Курщине
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?