Путін розглядає Крим як військовий плацдарм

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Черняк попередив українців та світ, що російський диктатор Володимир Путін розцінює Крим як військовий плацдарм. Саме тому, на переконання глави Кремля, його потрібно максимально “наситити” зброєю.
Головні тези:
- Путін хоче перетворити Криму на суцільну військову базу.
- Наразі на півострові склалася дуже важка економічна ситуація.
Що відомо про плани Путіна щодо Криму
Черняк назвав журналістам три ключові напрями використання Криму російськими загарбниками:
насамперд ідеться про ідеологічний тиск: Путін має намір забезпечити тотальну лояльність мешканців півострова. Що важливо розуміти, пропаганда починається ще з раннього дитинства — вже в дитячих садках дітей привчають до наративу, що “росія — це армія”;
військовий плацдарм. Кремль повертає Крим до радянської моделі мілітаризації, намагаючись максимально наситити півострів озброєнням. Путін хоче перетворити півострів на суцільну військову базу, де кожен населений пункт виконує визначену військову функцію.
використання ВПК для стабілізації економіки. Як зазначили в ГУР, Путін робить акцент на розробку та виробництво БПЛА — це ще одна спроба створити нові робочі місця та зменшити дотаційність регіону.
