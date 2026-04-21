Путин рассматривает Крым как военный плацдарм
Категория
Украина
Дата публикации

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Крым.Реалии

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк предупредил украинцев и мир, что российский диктатор Владимир Путин расценивает Крым как военный плацдарм. Именно поэтому, по мнению главы Кремля, его нужно максимально "насытить" оружием.

Главные тезисы

  • Путин хочет превратить Крым в большую военную базу.
  • Сейчас на полуострове сложилась очень тяжелая экономическая ситуация.

Что известно о планах Путина относительно Крыма

Черняк назвал журналистам три ключевых направления использования Крыма российскими захватчиками:

  • В первую очередь речь идет об идеологическом давлении: Путин намерен обеспечить тотальную лояльность жителей полуострова. Что важно понимать, пропаганда начинается еще с раннего детства — уже в детских садах детей приучают к нарративу, что "россия — это армия";

  • военный плацдарм. Кремль возвращает Крым к советской модели милитаризации, пытаясь максимально насытить остров вооружением. Путин хочет превратить полуостров в сплошную военную базу, где каждый населенный пункт выполняет определенную военную функцию.

  • использование ВПК для стабилизации экономики Как отметили в ГУР, Путин делает акцент на разработку и производство БПЛА — это еще одна попытка создать новые рабочие места и снизить дотационность региона.

После начала оккупации в Крыму сложилась очень тяжелая экономическая ситуация. Сколько миллионов или миллиардов россия не вливала бы туда, там все равно нет рабочих мест и людям нечем заниматься, — подчеркнул Андрей Черняк.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?