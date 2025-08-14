Після саміту на Алясці США і Росія можуть почати обговорення укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Про це заявив нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
Головні тези:
- Після саміту на Алясці, Путін висловив бажання укласти новий договір про стратегічні озброєння зі США.
- У 2023 році Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння через розробку США нових видів ядерних боєприпасів.
- Путін похвалив США за зусилля вирішити конфлікт в Україні та створення миру в Європі, що може сприяти укладенню нового договору.
Путін “замахнувся” на новий договір зі США
14 серпня Путін провів нараду, яка була присвячена його майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Путін не виключив, що на наступних етапах США і Росія можуть "вийти на домовленості у сфері контролю над стратегічними наступальними озброєннями".
У 2023 році Росія вирішила призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який діє до лютого 2026 року.
Говорячи про причину такого рішення, очільник Кремля, як зазвичай, переклав усю відповідальність на США. За його словами, Вашингтон нібито розробляє нові види ядерних боєприпасів.
Також він пригрозив відновити випробування ядерної зброї, якщо до цього вдадуться США.
При цьому договір передбачав проведення обопільних інспекцій на ядерних об'єктах — це був головний механізм контролю.
