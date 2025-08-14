После саммита на Аляске США и Россия могут начать обсуждение заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Путин "замахнулся" на новый договор с США

14 августа Путин провел совещание, посвященное его предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Кремля похвалил американские власти за "достаточно энергичные и искренние усилия" не только для урегулирования войны России против Украины, но и для "создания долгосрочных условий мира в Европе и мире в целом".

Путин не исключил, что на следующих этапах США и Россия могут "выйти на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

В 2023 году Россия решила приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который действует до февраля 2026 года.

Говоря о причине такого решения, глава Кремля, как обычно, перевел всю ответственность на США. По его словам, Вашингтон якобы разрабатывает новые виды ядерных боеприпасов.

Также он пригрозил возобновить испытания ядерного оружия, если к этому прибегут США.

В рамках ГСНО Россия и США установили целевые показатели по сокращению стратегического наступательного вооружения. В частности, для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) предел составлял 700 единиц.

При этом договор предусматривал проведение обоюдных инспекций на ядерных объектах — это был главный механизм контроля.