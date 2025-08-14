Путин размечтался о подписании нового договора о стратегических вооружениях с США
Категория
Политика
Дата публикации

Путин размечтался о подписании нового договора о стратегических вооружениях с США

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

После саммита на Аляске США и Россия могут начать обсуждение заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Путин выразил желание подписать новый договор о стратегических вооружениях с США после саммита на Аляске.
  • Россия приняла решение приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из-за разработки США новых видов ядерных боеприпасов.
  • Путин похвалил усилия США по разрешению конфликта на Украине, что может способствовать заключению нового договора.

Путин "замахнулся" на новый договор с США

14 августа Путин провел совещание, посвященное его предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Кремля похвалил американские власти за "достаточно энергичные и искренние усилия" не только для урегулирования войны России против Украины, но и для "создания долгосрочных условий мира в Европе и мире в целом".

Путин не исключил, что на следующих этапах США и Россия могут "выйти на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

В 2023 году Россия решила приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который действует до февраля 2026 года.

Говоря о причине такого решения, глава Кремля, как обычно, перевел всю ответственность на США. По его словам, Вашингтон якобы разрабатывает новые виды ядерных боеприпасов.

Также он пригрозил возобновить испытания ядерного оружия, если к этому прибегут США.

В рамках ГСНО Россия и США установили целевые показатели по сокращению стратегического наступательного вооружения. В частности, для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) предел составлял 700 единиц.

При этом договор предусматривал проведение обоюдных инспекций на ядерных объектах — это был главный механизм контроля.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. Инсайдеры раскрыли локацию
Трамп и Путин встретятся на военной базе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Кремле объявили подробности предстоящей встречи Трампа и Путина на Аляске
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Хотит посмотреть Путину в глаза". Трамп настроен закончить войну РФ против Украины — Белый дом
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?