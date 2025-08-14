После саммита на Аляске США и Россия могут начать обсуждение заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
Главные тезисы
- Путин выразил желание подписать новый договор о стратегических вооружениях с США после саммита на Аляске.
- Россия приняла решение приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из-за разработки США новых видов ядерных боеприпасов.
- Путин похвалил усилия США по разрешению конфликта на Украине, что может способствовать заключению нового договора.
Путин "замахнулся" на новый договор с США
14 августа Путин провел совещание, посвященное его предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Путин не исключил, что на следующих этапах США и Россия могут "выйти на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".
В 2023 году Россия решила приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который действует до февраля 2026 года.
Говоря о причине такого решения, глава Кремля, как обычно, перевел всю ответственность на США. По его словам, Вашингтон якобы разрабатывает новые виды ядерных боеприпасов.
Также он пригрозил возобновить испытания ядерного оружия, если к этому прибегут США.
При этом договор предусматривал проведение обоюдных инспекций на ядерных объектах — это был главный механизм контроля.
