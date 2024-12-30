Журналісти видання Politico оприлюднили рейтинг найбільших політичних невдах 2024 року, одним з лідерів якого є кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін.

Що відомо про рейтинг найбільших політичних невдах року

Кремлівський диктатор Володимир Путін очікувано не виконав власної обіцянки швидко та успішно завершити розв’язану ним злочинну війну проти України.

У цьому році Україна не тільки успішно оборонялась від численних атак окупаційної армії РФ, а й провела блискавичний наступ у Курській області.

Володимир Путін

Окрім військових провалів Путін також зіткнувся із серйозними проблемами в економіці. Високий рівень інфляції у країні-агресорці, брак робочої сили та кінець режиму сирійського диктатора Башара Асада позбавили Кремль впливу у Африці.

До того ж рік завершується для Росії дипломатичним скандалом, оскільки кремлівський диктатор змушений був вибачатись за збиття літака “Азербайджанських авіаліній”.

Хто серед інших політичних невдах у цьому році

Видання зазначає, що президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри численні розбіжності, завершили рік із політичними кризами у власних країнах.

Партія Макрона зазнала поразки за результатами виборів до Європарламенту на тлі зростання популярності крайніх лівих і правих партій у Франції, а також припинення роботи одразу двох урядів протягом одного року.

У Німеччині також розпалась правляча коаліція і було оголошено дострокові вибори. Усі ці події підірвали франко-німецький альянс, який завжди вважався двигуном інтеграції ЄС.

Складні час настали і для проросійського прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Економічна криза та зростання популярності лідера опозиції Петера Мадьяра, який готується кинути виклик Орбану на виборах 2026 року, поставили під сумнів його довготривале правління.

Башар Асад після падіння свого диктаторського режиму у Сирії змушений був тікати до Москви. До цього додалися сімейні труднощі. ЗМІ повідомили, що дружина Асма вимагає розлучення.