Журналисты издания Politico обнародовали рейтинг крупнейших политических неудачников 2024 года, одним из лидеров которого является кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.

Что известно о рейтинге крупнейших политических неудачников года

Кремлевский диктатор Владимир Путин не выполнил собственного обещания быстро и успешно завершить развязную им преступную войну против Украины.

В этом году Украина не только успешно оборонялась от многочисленных атак оккупационной армии РФ, но провела молниеносное наступление в Курской области.

Владимир Путин

Кроме военных провалов, Путин также столкнулся с серьезными проблемами в экономике. Высокий уровень инфляции в стране-агрессоре, нехватка рабочей силы и конец режима сирийского диктатора Башара Асада лишили Кремля влияния в Африке.

К тому же, год завершается для России дипломатическим скандалом, поскольку кремлевский диктатор вынужден был извиняться за сбивание самолета "Азербайджанских авиалиний".

Кто среди других политических неудачников в этом году

Издание отмечает, что президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на многочисленные разногласия, завершили год с политическими кризисами в своих странах.

Партия Макрона потерпела поражение по результатам выборов в Европарламент на фоне роста популярности крайних левых и правых партий во Франции, а также прекращение работы сразу двух правительств в течение одного года.

В Германии также распалась правящая коалиция и были объявлены досрочные выборы. Все эти события подорвали франко-германский альянс, всегда считавшийся двигателем интеграции ЕС.

Сложное время наступило и для пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Экономический кризис и растущая популярность лидера оппозиции Петера Мадьяра, который готовится бросить вызов Орбану на выборах 2026 года, поставили под сомнение его долгое правление.

Башар Асад после падения своего диктаторского режима в Сирии вынужден был бежать в Москву. К этому прибавились семейные трудности. СМИ сообщили, что супруга Асма требует развода.