Путин среди лидеров в рейтинге главных политических неудачников 2024 года
Категория
Политика
Дата публикации

Путин среди лидеров в рейтинге главных политических неудачников 2024 года

Владимир Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Журналисты издания Politico обнародовали рейтинг крупнейших политических неудачников 2024 года, одним из лидеров которого является кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Владимир Путин признан одним из главных политических неудачников 2024 года из-за военных провалов и экономических проблем.
  • Эмануэль Макрон и Олаф Шольц завершили год с политическими кризисами во Франции и Германии, подорвав франко-германский альянс.
  • Виктор Орбан столкнулся с экономическим кризисом и угрозой со стороны оппозиции, подвергнув сомнению его долгое правление в Венгрии.
  • Башар Асад, после падения своего режима в Сирии и семейных трудностей, также вошел в список политических неудачников 2024 года.

Что известно о рейтинге крупнейших политических неудачников года

Кремлевский диктатор Владимир Путин не выполнил собственного обещания быстро и успешно завершить развязную им преступную войну против Украины.

В этом году Украина не только успешно оборонялась от многочисленных атак оккупационной армии РФ, но провела молниеносное наступление в Курской области.

Путина признали одним из главных политических неудачников 2024 года
Владимир Путин

Кроме военных провалов, Путин также столкнулся с серьезными проблемами в экономике. Высокий уровень инфляции в стране-агрессоре, нехватка рабочей силы и конец режима сирийского диктатора Башара Асада лишили Кремля влияния в Африке.

К тому же, год завершается для России дипломатическим скандалом, поскольку кремлевский диктатор вынужден был извиняться за сбивание самолета "Азербайджанских авиалиний".

Кто среди других политических неудачников в этом году

Издание отмечает, что президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на многочисленные разногласия, завершили год с политическими кризисами в своих странах.

Партия Макрона потерпела поражение по результатам выборов в Европарламент на фоне роста популярности крайних левых и правых партий во Франции, а также прекращение работы сразу двух правительств в течение одного года.

В Германии также распалась правящая коалиция и были объявлены досрочные выборы. Все эти события подорвали франко-германский альянс, всегда считавшийся двигателем интеграции ЕС.

Сложное время наступило и для пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Экономический кризис и растущая популярность лидера оппозиции Петера Мадьяра, который готовится бросить вызов Орбану на выборах 2026 года, поставили под сомнение его долгое правление.

Башар Асад после падения своего диктаторского режима в Сирии вынужден был бежать в Москву. К этому прибавились семейные трудности. СМИ сообщили, что супруга Асма требует развода.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Путин публично бросил вызов Трампу
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин позвонил Алиеву после громких публичных обвинений
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?