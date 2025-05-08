Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у Кремлі — про що домовлялися "великі друзі"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін у Кремлі зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російські пропагандистські медіа публікують перші заяви із зустрічі.
Головні тези:
- Путін та Сі Цзіньпін обговорили взаємовигідне співробітництво між Росією та Китаєм.
- Лідери погодились на підтримку та захист правди про Другу світову війну.
- Путін запропонував Китаю спільне виробництво сільськогосподарських товарів на території Росії.
Путін зустрівся зі своїм “великим другом” Сі у Кремлі
Зокрема Путін заявив, що буде радий відвідати Китай із візитом на святкування ювілею перемоги над Японією.
Він також заявив, що відносини двох країн мають "рівноправний і взаємовигідний" характер і що Росія і Китай "розвивають зв'язки на благо народів обох країн і не проти кого б то не було".
Він також заявив, що контингент КНР на параді 9 травня в Москві буде найбільшим з іноземних.
Водночас Сі Цзіньпін цинічно заявив, що Китай разом із Росією захищатиме правду про Другу світову війну.
Путін на переговорах із Сі Цзіньпіном розповів про важливість взаємних постачань сільгосптоварів та запросив Китай створювати та переносити виробництв на територію Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-