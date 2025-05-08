Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у Кремлі — про що домовлялися "великі друзі"
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у Кремлі — про що домовлялися "великі друзі"

Путін і Сі
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін у Кремлі зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російські пропагандистські медіа публікують перші заяви із зустрічі.

Головні тези:

  • Путін та Сі Цзіньпін обговорили взаємовигідне співробітництво між Росією та Китаєм.
  • Лідери погодились на підтримку та захист правди про Другу світову війну.
  • Путін запропонував Китаю спільне виробництво сільськогосподарських товарів на території Росії.

Путін зустрівся зі своїм “великим другом” Сі у Кремлі

Зокрема Путін заявив, що буде радий відвідати Китай із візитом на святкування ювілею перемоги над Японією.

Він також заявив, що відносини двох країн мають "рівноправний і взаємовигідний" характер і що Росія і Китай "розвивають зв'язки на благо народів обох країн і не проти кого б то не було".

Він також заявив, що контингент КНР на параді 9 травня в Москві буде найбільшим з іноземних.

Водночас Сі Цзіньпін цинічно заявив, що Китай разом із Росією захищатиме правду про Другу світову війну.

Китай готовий із Росією разом нести особливу відповідальність як великі світові держави і постійні члени Радбезу ООН, з почуттям обов'язку сміливо захищати правду про історію Другої Світової війни,... рішуче обстоювати інтереси і права наших держав і всіх країн, що розвиваються.

Путін на переговорах із Сі Цзіньпіном розповів про важливість взаємних постачань сільгосптоварів та запросив Китай створювати та переносити виробництв на територію Росії.

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