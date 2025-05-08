Нелегитимный президент России Владимир Путин в Кремле встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Российские пропагандистские медиа публикуют первые заявления по встрече.
Главные тезисы
- Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимовыгодное сотрудничество и защиту правды о Второй мировой войне.
- Путин пригласил Китай сотрудничать в области сельского хозяйства на территории России.
- Лидеры выразили готовность поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем.
Путин встретился со своим "большим другом" Си в Кремле
В частности, Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над Японией.
Он также заявил, что отношения двух стран носят "равноправный и взаимовыгодный" характер и что Россия и Китай "развивают связи на благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было".
Он также заявил, что контингент КНР на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных.
В то же время Си Цзиньпин цинично заявил, что Китай вместе с Россией будет защищать правду о Второй мировой войне.
Путин на переговорах с Си Цзиньпин рассказал о важности взаимных поставок сельхозтоваров и пригласил Китай создавать и переносить производств на территорию России.
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