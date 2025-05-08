Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле — о чем договаривались "великие друзья"
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Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле — о чем договаривались "великие друзья"

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин в Кремле встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Российские пропагандистские медиа публикуют первые заявления по встрече.

Главные тезисы

  • Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимовыгодное сотрудничество и защиту правды о Второй мировой войне.
  • Путин пригласил Китай сотрудничать в области сельского хозяйства на территории России.
  • Лидеры выразили готовность поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем.

Путин встретился со своим "большим другом" Си в Кремле

В частности, Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над Японией.

Он также заявил, что отношения двух стран носят "равноправный и взаимовыгодный" характер и что Россия и Китай "развивают связи на благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было".

Он также заявил, что контингент КНР на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных.

В то же время Си Цзиньпин цинично заявил, что Китай вместе с Россией будет защищать правду о Второй мировой войне.

Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность как крупные мировые государства и постоянные члены Совбеза ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй Мировой войны, решительно отстаивать интересы и права наших стран и всех развивающихся стран.

Путин на переговорах с Си Цзиньпин рассказал о важности взаимных поставок сельхозтоваров и пригласил Китай создавать и переносить производств на территорию России.

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