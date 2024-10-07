Путін таємно відправив у відставку групу силовиків — хто зайняв їхні місця

Путін проводить масштабну чистку у силовому блоці

Як зазначає “ВЧК-ОДПУ”, згідно з указом російського диктатора Путіна своїх постів втратили:

голова СУ СКР по Ставропольському краю Ігор Іванов;

голова СУ СКР по Воронезькій області Кирило Левіта;

заступник начальника ГУ МВС у Саратовській області Ростислав Лісніков;

заступник директора Департаменту оперативного управління МНС Олександр Молчанов;

начальник ГУ МНС у Московській області Сергій Полєтикін.

Фото — t.me/vchkogpu

Також указом Путін звільнив з посад керівника управління контролю за слідчими органами ДСУ СКР Сергія Проконова, голову СУ СКР з Бурятії В'ячеслав Сухоруков; начальника Управління цифрової трансформації ФСВП Олексій Тимченко (заарештований за звинуваченням у корупції), начальника ГУ МНС по Ростовській області Сергій Філіппов.

Натомість Путін провів призначення у силовому блоці.

У МО РФ продовжать летіти голови

Міністерство оборони Великої Британії звернуло увагу на те, наскільки серйозною є проблема корупції у структурах російського оборонного відомства.

Це означає, що Путін продовжить арешти усіх чиновників, які причетні до розкрадання коштів на війну проти України.

Британська розвідка нагадала про останній випадок в серії арештів МО РФ. Йдеться про випадок, коли 23 травня затримали за підозрою у хабарництві заступника голови Генштабу ЗС РФ Вадима Шамаріна.

Це послідувало за нещодавніми арештами інших високопосадовців Міноборони РФ, також підозрюваних у корупції, — заступника міністра оборони Тімура Іванова та головного кадровика Міноборони РФ Юрія Кузнєцова, — йдеться в звіті Міноборони Британії. Поширити

Як зазначають розвідники, нещодавно затриманий Шамарін був очільником директорату комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.