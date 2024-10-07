Путін таємно відправив у відставку групу силовиків — хто зайняв їхні місця

Російський диктатор Володимир Путін підписав закритий указ, яким відправив у відставку велику групу силовиків.
Головні тези:
- Путін проводить чистку у силовому блоці, відправивши у відставку групу силовиків та призначивши нових на вільні пости.
- Серед звільнених високопосадовців опинилися керівники різних структур, таких як СУ СКР, ГУ МВС та ГУ МНС.
- Також увага звертається на корупційні скандали у Міністерстві оборони РФ, де проводяться арешти високопосадовців.
- Британська розвідка повідомляє про серію арештів у Міноборони РФ, пов'язаних із корупцією, включаючи затримання заступника голови Генштабу.
- Прогнозується продовження арештів корумпованих чиновників до Міноборони РФ, оскільки корупція глибоко вкоренилася у структурах відомства.
Путін проводить масштабну чистку у силовому блоці
Як зазначає “ВЧК-ОДПУ”, згідно з указом російського диктатора Путіна своїх постів втратили:
голова СУ СКР по Ставропольському краю Ігор Іванов;
голова СУ СКР по Воронезькій області Кирило Левіта;
заступник начальника ГУ МВС у Саратовській області Ростислав Лісніков;
заступник директора Департаменту оперативного управління МНС Олександр Молчанов;
начальник ГУ МНС у Московській області Сергій Полєтикін.
Також указом Путін звільнив з посад керівника управління контролю за слідчими органами ДСУ СКР Сергія Проконова, голову СУ СКР з Бурятії В'ячеслав Сухоруков; начальника Управління цифрової трансформації ФСВП Олексій Тимченко (заарештований за звинуваченням у корупції), начальника ГУ МНС по Ростовській області Сергій Філіппов.
Натомість Путін провів призначення у силовому блоці.
У МО РФ продовжать летіти голови
Міністерство оборони Великої Британії звернуло увагу на те, наскільки серйозною є проблема корупції у структурах російського оборонного відомства.
Це означає, що Путін продовжить арешти усіх чиновників, які причетні до розкрадання коштів на війну проти України.
Британська розвідка нагадала про останній випадок в серії арештів МО РФ. Йдеться про випадок, коли 23 травня затримали за підозрою у хабарництві заступника голови Генштабу ЗС РФ Вадима Шамаріна.
Як зазначають розвідники, нещодавно затриманий Шамарін був очільником директорату комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.
Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів, — прогнозують у МО Великої Британії.
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