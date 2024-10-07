Путін таємно відправив у відставку групу силовиків — хто зайняв їхні місця
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Путін таємно відправив у відставку групу силовиків — хто зайняв їхні місця

Путін таємно відправив у відставку групу силовиків — хто зайняв їхні місця
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін підписав закритий указ, яким відправив у відставку велику групу силовиків. 

Головні тези:

  • Путін проводить чистку у силовому блоці, відправивши у відставку групу силовиків та призначивши нових на вільні пости.
  • Серед звільнених високопосадовців опинилися керівники різних структур, таких як СУ СКР, ГУ МВС та ГУ МНС.
  • Також увага звертається на корупційні скандали у Міністерстві оборони РФ, де проводяться арешти високопосадовців.
  • Британська розвідка повідомляє про серію арештів у Міноборони РФ, пов'язаних із корупцією, включаючи затримання заступника голови Генштабу.
  • Прогнозується продовження арештів корумпованих чиновників до Міноборони РФ, оскільки корупція глибоко вкоренилася у структурах відомства.

Путін проводить масштабну чистку у силовому блоці

Як зазначає “ВЧК-ОДПУ”, згідно з указом російського диктатора Путіна своїх постів втратили:

  • голова СУ СКР по Ставропольському краю Ігор Іванов;

  • голова СУ СКР по Воронезькій області Кирило Левіта;

  • заступник начальника ГУ МВС у Саратовській області Ростислав Лісніков;

  • заступник директора Департаменту оперативного управління МНС Олександр Молчанов;

  • начальник ГУ МНС у Московській області Сергій Полєтикін. 

Фото — t.me/vchkogpu

Також указом Путін звільнив з посад керівника управління контролю за слідчими органами ДСУ СКР Сергія Проконова, голову СУ СКР з Бурятії В'ячеслав Сухоруков; начальника Управління цифрової трансформації ФСВП Олексій Тимченко (заарештований за звинуваченням у корупції), начальника ГУ МНС по Ростовській області Сергій Філіппов.         

Натомість Путін провів призначення у силовому блоці.   

У МО РФ продовжать летіти голови

Міністерство оборони Великої Британії звернуло увагу на те, наскільки серйозною є проблема корупції у структурах російського оборонного відомства.

Це означає, що Путін продовжить арешти усіх чиновників, які причетні до розкрадання коштів на війну проти України.

Британська розвідка нагадала про останній випадок в серії арештів МО РФ. Йдеться про випадок, коли 23 травня затримали за підозрою у хабарництві заступника голови Генштабу ЗС РФ Вадима Шамаріна.

Це послідувало за нещодавніми арештами інших високопосадовців Міноборони РФ, також підозрюваних у корупції, — заступника міністра оборони Тімура Іванова та головного кадровика Міноборони РФ Юрія Кузнєцова, — йдеться в звіті Міноборони Британії.

Як зазначають розвідники, нещодавно затриманий Шамарін був очільником директорату комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.

Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів, — прогнозують у МО Великої Британії.

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