У Кремлі відреагували на запит Шольца зателефонувати Путіну

У Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову російського диктатора Володимира Путіна та Олафа Шольца.

Кремль поки не отримав запит на розмову Путіна з Шольцом

Речник Кремля Дмитро Пєсков на запитання журналістів заявив, що від Берліна не надходило запиту на телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він також сказав, що "на перший погляд, спільних тем немає" через майже повну заморозку відносин Німеччини і Росії через війну РФ проти України, але Путін "був і залишається відкритим до діалогу".

Що відомо про наміри Шольца зателефонувати Путіну

Як зазначає видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії в листопаді.

Однак прохання про розмову поки що не надходило, — пише німецьке видання із посиланням на джерела в уряді. Поширити

Видання також зазначає, що Шольц може стати першим серед лідерів країн, які активно підтримують Україну, хто відновить прямий контакт із Путіним.

Остання телефонна розмова між ними відбулася в грудні 2022 року.

Також президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон востаннє мали безпосередній діалог із Путіним у 2022 році.