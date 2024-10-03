У Кремлі відреагували на запит Шольца зателефонувати Путіну

У Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову російського диктатора Володимира Путіна та Олафа Шольца.
Головні тези:
- Кремль повідомив, що поки не надходило запиту на телефонну розмову між Путіним та Шольцом.
- Шольц хоче провести телефонні перемовини з Путіним перед самітом G20 у Бразилії у листопаді.
- Остання телефонна розмова між Шольцом та Путіним відбулася в грудні 2022 року, відомі також інші лідери, що спілкувалися з російським диктатором.
Кремль поки не отримав запит на розмову Путіна з Шольцом
Речник Кремля Дмитро Пєсков на запитання журналістів заявив, що від Берліна не надходило запиту на телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Він також сказав, що "на перший погляд, спільних тем немає" через майже повну заморозку відносин Німеччини і Росії через війну РФ проти України, але Путін "був і залишається відкритим до діалогу".
Що відомо про наміри Шольца зателефонувати Путіну
Як зазначає видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії в листопаді.
Видання також зазначає, що Шольц може стати першим серед лідерів країн, які активно підтримують Україну, хто відновить прямий контакт із Путіним.
Остання телефонна розмова між ними відбулася в грудні 2022 року.
Також президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон востаннє мали безпосередній діалог із Путіним у 2022 році.
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