В Кремле отреагировали на запрос Шольца позвонить Путину

В Кремле заявили, что не получали запроса от Германии на разговор российского диктатора Владимира Путина и Олафа Шольца.

Кремль пока не получил запрос на разговор Путина с Шольцом

Спикер Кремля Дмитрий Песков на вопросы журналистов заявил, что от Берлина не поступало запроса на телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он также сказал, что "на первый взгляд, общих тем нет" из-за почти полной заморозки отношений Германии и России из-за войны РФ против Украины, но Путин "был и остается открытым к диалогу".

Что известно о намерениях Шольца позвонить Путину

Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии в ноябре.

Однако просьба о разговоре пока не поступала, пишет немецкое издание со ссылкой на источники в правительстве. Поделиться

Издание также отмечает, что Шольц может стать первым среди лидеров стран, активно поддерживающих Украину, кто возобновит прямой контакт с Путиным.

Последний телефонный разговор между ними состоялся в декабре 2022 года.

Также президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон последний раз имели непосредственный диалог с Путиным в 2022 году.