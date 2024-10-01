Впервые через два года. Шольц хочет позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Это будет их первый разговор через два года.
Главные тезисы
- Олаф Шольц планирует позвонить Владимиру Путину перед саммитом G20 для телефонных переговоров.
- Шольц может стать первым среди лидеров, поддерживающих Украину, кто восстановит прямые контакты с Путиным.
- Планируется встреча союзников Украины в Германии, касающаяся усиления поддержки Украины.
- Байден планирует посетить военную базу в Германии, будучи вторым президентом США, посещающим страну в рамках должности.
Что известно о намерениях Шольца позвонить Путину
Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии в ноябре.
Издание также отмечает, что Шольц может стать первым среди лидеров стран, активно поддерживающих Украину, кто возобновит прямой контакт с Путиным.
Последний телефонный разговор между ними состоялся в декабре 2022 года.
Также президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон последний раз имели непосредственный диалог с Путиным в 2022 году.
Что известно о встрече союзников Украины в Германии
На сегодня эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.
Согласно последним данным, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.
Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.
Как удалось узнать журналистам, встреча в так называемом формате "четверки" будет касаться, прежде всего, усиления поддержки Украины.
Кроме того, отмечается, что Байден планирует посетить военную базу США в Рамштайне.
Это будет второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности, однако первый государственный. Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.
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