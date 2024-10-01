Впервые через два года. Шольц хочет позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет позвонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Это будет их первый разговор через два года.

Что известно о намерениях Шольца позвонить Путину

Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии в ноябре.

Однако просьба о разговоре пока не поступала, пишет немецкое издание со ссылкой на источники в правительстве. Поделиться

Издание также отмечает, что Шольц может стать первым среди лидеров стран, активно поддерживающих Украину, кто возобновит прямой контакт с Путиным.

Последний телефонный разговор между ними состоялся в декабре 2022 года.

Также президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон последний раз имели непосредственный диалог с Путиным в 2022 году.

Что известно о встрече союзников Украины в Германии

На сегодня эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.

Согласно последним данным, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.

Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

Как удалось узнать журналистам, встреча в так называемом формате "четверки" будет касаться, прежде всего, усиления поддержки Украины.

Кроме того, отмечается, что Байден планирует посетить военную базу США в Рамштайне.