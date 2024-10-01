Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Це буде їхня перша розмова за два роки.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонні перемовини з російським диктатором Путіним, вперше за два роки.
- Ціллю зустрічі у Німеччині стане формування єдиної позиції щодо ситуації в Україні серед лідерів країн, що підтримують Україну.
- Планується, що президент США Байден також відвідає Німеччину та зустрінеться з українськими союзниками у форматі “четвірки”.
- Важливим кроком в контексті розгляду ситуації в Україні стане відвідання Байденом військової бази США в Рамштайні.
Що відомо про наміри Шольца зателефонувати Путіну
Як зазначає видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії в листопаді.
Видання також зазначає, що Шольц може стати першим серед лідерів країн, які активно підтримують Україну, хто відновить прямий контакт із Путіним.
Остання телефонна розмова між ними відбулася в грудні 2022 року.
Також президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон востаннє мали безпосередній діалог із Путіним у 2022 році.
Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині
Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.
Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.
Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.
Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.
Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.
Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді — проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.
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