Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну
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Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну

Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну
Джерело:  Die Zeit

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Це буде їхня перша розмова за два роки.

Головні тези:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонні перемовини з російським диктатором Путіним, вперше за два роки.
  • Ціллю зустрічі у Німеччині стане формування єдиної позиції щодо ситуації в Україні серед лідерів країн, що підтримують Україну.
  • Планується, що президент США Байден також відвідає Німеччину та зустрінеться з українськими союзниками у форматі “четвірки”.
  • Важливим кроком в контексті розгляду ситуації в Україні стане відвідання Байденом військової бази США в Рамштайні.

Що відомо про наміри Шольца зателефонувати Путіну

Як зазначає видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії в листопаді.

Однак прохання про розмову поки що не надходило, — пише німецьке видання із посиланням на джерела в уряді.

Видання також зазначає, що Шольц може стати першим серед лідерів країн, які активно підтримують Україну, хто відновить прямий контакт із Путіним.

Остання телефонна розмова між ними відбулася в грудні 2022 року.

Також президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон востаннє мали безпосередній діалог із Путіним у 2022 році.

Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.

Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.

Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді — проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

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