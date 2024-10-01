Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Це буде їхня перша розмова за два роки.

Що відомо про наміри Шольца зателефонувати Путіну

Як зазначає видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії в листопаді.

Однак прохання про розмову поки що не надходило, — пише німецьке видання із посиланням на джерела в уряді. Поширити

Видання також зазначає, що Шольц може стати першим серед лідерів країн, які активно підтримують Україну, хто відновить прямий контакт із Путіним.

Остання телефонна розмова між ними відбулася в грудні 2022 року.

Також президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон востаннє мали безпосередній діалог із Путіним у 2022 році.

Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.

Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.

Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.