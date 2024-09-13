Чинного німецького лідера Олафа Шольца хочуть виключити з виборчого списку на національних виборах наступного року. Такі заклики почали лунати у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН).
Головні тези:
- Соціологічне дослідження показує, що підтримка Шольца з боку німецького народу дуже низька.
- Внутрішні конфлікти у СДПН стосовно кандидатури Шольца вказують на відсутність єдності в партії.
- Перші протести проти Шольца можуть відбутися під час майбутніх виборів в Бранденбурзі.
Шольц потрапив під шквал критики у власній партії
Конфлікти у політичній силі чинного німецького лідера почалися після оприлюднення нового опитування соціологічного інституту Forschungsgruppe Wahlen.
Як виявилося, жоден канцлер ФРН протягом останніх 34 років не мав такого низького рейтингу підтримки.
77% вважають Шольца "слабким лідером", який не може домогтися свого.
Саме тому у СДПН почали лунати пропозиції, що на наступних виборах його можна було б замінити іншим, більш популярним кандидатом — наприклад, міністром оборони Борисом Пісторіусом або Анке Релінгер, прем'єркою землі Саар.
Шольц може незабаром відчути втрату підтримки з боку своїх соратників
Перші публічні виступи проти Шольца як кандидата на виборах можуть початися уже 22 вересня — під час виборів в Бранденбурзі.
Що важливо розуміти, це земля, якою СДПН керує з моменту возз'єднання.
На переконання прихильників Шольца, звинувачення у слабкому лідерстві є несправедливим.
Так, німецький депутат Єнс Циммерманн озвучив прогноз, що чинний канцлер поведе партію на національні вибори наступного року і переможе, "тому що його опонентом буде Фрідріх Мерц".
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