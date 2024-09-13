Шольц може втрати посаду канцлера Німеччини
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Шольц може втрати посаду канцлера Німеччини

Шольц
Джерело:  Financial Times

Чинного німецького лідера Олафа Шольца хочуть виключити з виборчого списку на національних виборах наступного року.  Такі заклики почали лунати у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН).

Головні тези:

  • Соціологічне дослідження показує, що підтримка Шольца з боку німецького народу дуже низька.
  • Внутрішні конфлікти у СДПН стосовно кандидатури Шольца вказують на відсутність єдності в партії.
  • Перші протести проти Шольца можуть відбутися під час майбутніх виборів в Бранденбурзі.

Шольц потрапив під шквал критики у власній партії

Конфлікти у політичній силі чинного німецького лідера почалися після оприлюднення нового опитування соціологічного інституту Forschungsgruppe Wahlen.

Як виявилося, жоден канцлер ФРН протягом останніх 34 років не мав такого низького рейтингу підтримки.

77% вважають Шольца "слабким лідером", який не може домогтися свого.

Фото: facebook.com/olafscholz

Саме тому у СДПН почали лунати пропозиції, що на наступних виборах його можна було б замінити іншим, більш популярним кандидатом — наприклад, міністром оборони Борисом Пісторіусом або Анке Релінгер, прем'єркою землі Саар.

У парламентській партії багато людей вказують на те, як (президент США) Джо Байден звільнив місце для Камали Гарріс, і запитують, чи не може це стати прецедентом для нас… Дивлячись на його результати в опитуваннях, ви можете зрозуміти, чому. — заявив один з німецьких полтиків.

Шольц може незабаром відчути втрату підтримки з боку своїх соратників

Перші публічні виступи проти Шольца як кандидата на виборах можуть початися уже 22 вересня — під час виборів в Бранденбурзі.

Що важливо розуміти, це земля, якою СДПН керує з моменту возз'єднання.

Останніми днями партія набирає обертів в опитуваннях, скорочуючи відставання від "Альтернативи для Німеччини", яка перебуває на першому місці. Але якщо в день голосування щось піде не так і вона втратить владу, це буде вкрай поганою новиною для Шольца.

На переконання прихильників Шольца, звинувачення у слабкому лідерстві є несправедливим.

Так, німецький депутат Єнс Циммерманн озвучив прогноз, що чинний канцлер поведе партію на національні вибори наступного року і переможе, "тому що його опонентом буде Фрідріх Мерц".

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