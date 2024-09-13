Шольц может потерять должность канцлера Германии

Действующего немецкого лидера Олафа Шольца хотят исключить из избирательного списка на национальных выборах в следующем году. Такие призывы начали раздаваться в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Главные тезисы
- Социологическое исследование показывает, что поддержка Шольца со стороны германского народа очень низкая.
- Внутренние конфликты в СДПГ по поводу кандидатуры Шольца указывают на отсутствие единства в партии.
- Первые протесты против Шольца могут пройти во время предстоящих выборов в Бранденбурге.
Шольц попал под шквал критики в собственной партии
Конфликты в политической силе действующего германского лидера начались после обнародования нового опроса социологического института Forschungsgruppe Wahlen.
Как оказалось, ни один канцлер ФРГ за последние 34 года не имел такого низкого рейтинга поддержки.
77% считают Шольца "слабым лидером", который не может добиться своего.
Именно поэтому в СДПГ начали раздаваться предложения, что на следующих выборах его можно было бы заменить другим, более популярным кандидатом — например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Релингер, премьером земли Саар.
Шольц может скоро ощутить потерю поддержки со стороны собственных соратников
Первые публичные выступления против Шольца как кандидата на выборах могут начаться уже 22 сентября — во время выборов в Бранденбурге.
Что важно понимать, это земля, которой СДПГ управляет с момента воссоединения.
По убеждению сторонников Шольца, обвинение в слабом лидерстве несправедливо.
Так, немецкий депутат Йенс Циммерманн озвучил прогноз, что действующий канцлер поведет партию на национальные выборы в следующем году и победит, "потому что его оппонентом будет Фридрих Мерц".
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