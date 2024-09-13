Шольц может потерять должность канцлера Германии

Действующего немецкого лидера Олафа Шольца хотят исключить из избирательного списка на национальных выборах в следующем году. Такие призывы начали раздаваться в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Шольц попал под шквал критики в собственной партии

Конфликты в политической силе действующего германского лидера начались после обнародования нового опроса социологического института Forschungsgruppe Wahlen.

Как оказалось, ни один канцлер ФРГ за последние 34 года не имел такого низкого рейтинга поддержки.

77% считают Шольца "слабым лидером", который не может добиться своего.

Фото: facebook.com/olafscholz

Именно поэтому в СДПГ начали раздаваться предложения, что на следующих выборах его можно было бы заменить другим, более популярным кандидатом — например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Релингер, премьером земли Саар.

В парламентской партии многие указывают на то, как (президент США) Джо Байден осводил место для Камалы Харрис, и спрашивают, не может ли это стать прецедентом для нас… Глядя на его результаты в опросах, вы можете понять, почему, — заявил один из немецких полтиков. Поделиться

Шольц может скоро ощутить потерю поддержки со стороны собственных соратников

Первые публичные выступления против Шольца как кандидата на выборах могут начаться уже 22 сентября — во время выборов в Бранденбурге.

Что важно понимать, это земля, которой СДПГ управляет с момента воссоединения.

В последние дни партия набирает обороты в опросах, сокращая отставание от находящейся на первом месте "Альтернативы для Германии". Но если в день голосования что-нибудь пойдет не так и она потеряет власть, это будет крайне плохой новостью для Шольца. Поделиться

По убеждению сторонников Шольца, обвинение в слабом лидерстве несправедливо.